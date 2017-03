Cấm lấy ý kiến phụ huynh để hợp thức hóa dạy thêm

Theo đó, Bộ GD-ĐT nghiêm cấm các trường, giáo viên tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài giờ học cho học sinh tiểu học. Giáo viên không được phép giao bài tập nâng cao cho học sinh tiểu học ở trên lớp hoặc ở nhà. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên trong trường mầm non không được phép tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 dưới mọi hình thức. Các cơ sở mầm non, tiểu học không được phép tổ chức dạy trẻ tiểu học, mầm non chương trình Toán nhẩm siêu tốc bằng bàn tính không do Bộ GD-ĐT ban hành.



Bộ GD-ĐT đặc biệt lưu ý những trường hợp lấy ý kiến đồng ý của cha mẹ học sinh để thực hiện dạy thêm trái phép đối với học sinh tiểu học, mầm non cũng sẽ bị thanh tra giáo dục xử lý nghiêm khắc. Cùng với việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc quy định quản lý, sử dụng sách tham khảo trong nhà trường để tránh việc ép học sinh học nâng cao, lấy nội dung sách tham khảo nâng cao để tạo sức ép buộc cha mẹ học sinh phải cho con học thêm.





Theo VĨNH HÀ (TT)