Campuchia dời ngày thi vì biểu tình

Sáng qua, khoảng 30.000 người đã tập trung tại công viên Tự Do ở thủ đô Phnom Penh để tham gia cuộc biểu tình thứ hai do CNRP tổ chức nhằm phản đối kết quả bầu cử quốc hội khóa V vừa qua. Phe đối lập dự kiến tổ chức biểu tình trong ba ngày, từ 15 đến 17-9, bất chấp quy định trước đó của Bộ Nội vụ chỉ cho phép biểu tình trong một ngày.



Trong khi đó, theo trang mạng “Người đưa tin Campuchia”, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, thuộc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, cho biết ông đã liên lạc với Chủ tịch CNRP Sam Rainsy và hai bên thỏa thuận cuộc họp cấp cao của hai đảng sẽ được tổ chức vào 9g sáng nay (16-9) tại trụ sở quốc hội để bàn về bộ máy lãnh đạo của quốc hội mới.



Dự kiến mỗi đoàn tham dự sẽ gồm sáu thành viên, với ba thành viên lãnh đạo và ba trợ lý. Đoàn CPP sẽ do Phó chủ tịch Hun Sen dẫn đầu cùng hai thành viên lãnh đạo là ông Sai Chhum, tổng thư ký ban thường trực thuộc Ban thường vụ CPP và ông Sar Kheng, ủy viên Ban thường vụ CPP. Thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy dẫn đầu đoàn CNRP cùng hai thành viên lãnh đạo là các ông Kem Sokha, phó chủ tịch và Pol Horm, ủy viên ban lãnh đạo CNRP.





Theo TTXVN