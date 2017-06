Cán bộ xã 52 tuổi đi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

(PLO)- Đó là ông Nguyễn Xuân Hồng (52 tuổi) là thí sinh cao tuổi nhất kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, ở Nghệ An. Ông Hồng dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) - khu vực dành cho thí sinh tự do.