Cần cẩu đổ ập vào trường khiến 1 học sinh tử vong

Cuối giờ chiều nay (14-11), cần cẩu xây dựng công trình chung cư thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 đổ ập lên Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) khiến một học sinh tử vong, nhiều giáo viên và học sinh hốt hoảng.

Công trình chung cư thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư) vừa khởi công xây dựng ngay cạnh Trường THPT Lê Viết Thuật. Những ngày qua, công trình này lắp hệ thống cần cẩu cao để thi công. Hiện công trình đang quá trình thi công móng.



Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến một học sinh thiệt mạng.

Gần 17 giờ chiều 14-11, bất ngờ cần cẩu đổ sập xuống móng công trình và ập lên mái ngói trên tầng ba của Trường THPT Lê Viết Thuật. Cần cẩu đổ ập hỏng mái trường và đổ xuống sân trường khiến em Trần Văn H. (học lớp 10A7) tử vong tại chỗ.

Vụ sập cần cẩu làm nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ. Nhiều người dân, người đi đường hiếu kỳ cũng dừng xe nghe và xem khiến ách tắc giao thông trước cổng Trường THPT Lê Viết Thuật.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an phường Trường Thi và Công an TP Vinh đã có mặt bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông quanh trường để tránh ách tắc đường.



Công an đến bảo vệ tại hiện trường.

Tối nay, Công an TP Vinh và cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc.