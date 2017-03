Cần chế tài các khu công nghiệp không có nhà trẻ

Phát biểu tại hội thảo, TS Võ Phan Thu Hương (Trưởng khoa Giáo dục mầm non - ĐH Sài Gòn) cho rằng: Cũng như ở Nhật, hình thái gia đình hạt nhân (bố mẹ + con) ở Việt Nam ngày càng phổ biến. Điều đó dẫn đến nhu cầu gửi trẻ từ bốn tháng tuổi trở lên để cha mẹ đi làm ngày càng tăng. Trong khi đó, quy mô phát triển bậc học mầm non còn nhiều bất cập, không theo kịp yêu cầu phát triển xã hội. Theo TS Võ Phan Thu Hương, nhà nước cần có những quy định, thậm chí chế tài để buộc các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp lớn phải lập nhà trẻ, trường mầm non để tạo sự an tâm cho người lao động.

Giáo sư Shirai Nobuhisa (ĐH Ngắn hạn Phúc lợi xã hội và Chăm sóc sức khỏe Osaka) cho biết: Ở Nhật, nhà trẻ phải tuân thủ theo Luật Phúc lợi nhi đồng. Mục đích của nhà trẻ là: “Hằng ngày, nhận sự gửi gắm của phụ huynh và chăm sóc, nuôi dạy những trẻ có cha mẹ đi làm”. Việc đào tạo giáo viên rất nghiêm ngặt, sau khi lấy bằng, giáo viên mầm non còn phải qua kỳ thi tuyển nghiệp vụ rất gắt gao mới được tuyển dụng.

