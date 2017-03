Cần cơ chế riêng cho ngành sư phạm

“Chấm thi chưa nghiêm túc” Theo ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, mùa tuyển sinh 2012, hội đồng chấm thẩm định bài thi tự luận của Bộ Giáo dục đã chấm 1.405 bài thi môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý của một số trường. Kết quả cho thấy việc chấm thi của các trường có sai sót, chưa nghiêm túc, không chấm hai vòng độc lập theo quy định, có biểu hiện đánh dấu bài. Các trường này đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc và xử lý kỷ luật các đơn vị, cá nhân có liên quan. Ông Khôi cho biết năm 2013 sẽ bổ sung Ban chấm thanh tra trực thuộc hội đồng tuyển sinh trường để chấm thanh tra ít nhất 10% số bài thi của mỗi môn thi tự luận. Thí sinh vẫn được mang thiết bị “giám sát” vào phòng thi Tại hội nghị, phần lớn các trường không đồng tình việc Bộ GD&ĐT cho phép “thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác”. Bởi thí sinh vào phòng thi chỉ để thi chứ không phải giám sát cán bộ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói: “Các trường đừng quá phức tạp chuyện cho phép thí sinh mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm, ghi hình vì cách này nhằm giám sát những hành vi vi phạm quy chế, góp phần siết chặt hơn nữa kỷ luật phòng thi”. 11-3 bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi Năm 2013, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ có thay đổi so với năm trước. Thí sinh nộp hồ sơ tại Sở GD&ĐT từ ngày 11-3 đến 11-4; còn nộp hồ sơ tại trường tổ chức thi bắt đầu từ ngày 12 đến 19-4. Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí đăng ký dự thi tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ và lệ phí tại các địa điểm do Sở GD&ĐT quy định. Lệ phí tuyển sinh dự kiến 100.000 đồng/hồ sơ (tăng 20.000 đồng). Năm nay lịch thi tuyển sinh được Bộ GD&ĐT giữ ổn định như mọi năm. Đợt 1 ngày 4 và 5-7: thi ĐH khối A, A1 và V. Đợt 2 ngày 9 và 10-7: thi ĐH khối B, C, D và các khối năng khiếu N, H, T, R, M, K. Đợt 3 ngày 15 và 16-7: thi CĐ tất cả các khối.