Cần có đề án phát triển giáo dục “vùng trũng” đồng bằng sông Cửu Long

Năm học 2009-2010, tình trạng học sinh THPT bỏ học ở các địa phương vẫn còn cao, cụ thể là học sinh các tỉnh Bạc Liêu (2,49%), Kiên Giang (5,59%), Sóc Trăng (7,33%) và Đồng Tháp (3,35%). Nguyên nhân chủ yếu là do học sinh học yếu kém dẫn đến chán học rồi bỏ học, do hoàn cảnh khó khăn, nghèo mà nhà lại xa trường. Một bộ phận học sinh bỏ học đi làm công nhân cho các khu công nghiệp. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lưu ý: “Học sinh bỏ học là do nghèo, mà bỏ học là nguyên nhân gây đói nghèo, ngành giáo dục địa phương phải phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương để kịp thời giúp đỡ học sinh nghèo, ngăn bỏ học”.