Cần nghiên cứu trước khi đánh giá, đầu tư

Nhiều nước vẫn tranh cãi về việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu Vai trò và hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng học sinh có năng khiếu (gifted education programmes, hay GEP), trong đó “năng khiếu” thường được hiểu như năng lực học thuật, vẫn là đề tài gây tranh cãi ở nhiều nước. Ngay cả khi người ta đồng ý về giá trị của GEP nói chung và trường chuyên nói riêng thì việc thực hiện vẫn còn nhiều điều đáng bàn (chẳng hạn làm sao để xác định học sinh có năng khiếu và nên bắt đầu tuyển sinh từ lứa tuổi nào?). Trên thực tế, các mô hình GEP thay đổi theo từng nước, thậm chí từng vùng (trong cùng một nước). Vào năm 2009, ở Singapore có chín trường tiểu học áp dụng mô hình GEP. Còn ở Mỹ, phiên bản báo mạng của tờ The New York Times vừa tổ chức một cuộc tranh luận giữa các chuyên gia về phương pháp xác định học sinh có năng khiếu (http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2010/07/04/the-pitfalls-in-identifying-a-gifted-child/). Phần dẫn nhập của cuộc tranh luận cho biết 37 tiểu bang ở Mỹ đã ban hành một số quy định về việc tổ chức các chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu của những học sinh có năng khiếu đang theo học tại các trường công. Ngoài ra, quan chức ở thành phố New York cũng đang xem xét việc tổ chức các kỳ sát hạch nhằm chọn ra học sinh năng khiếu, có thể khi các em chỉ mới ba tuổi. Những động thái này đã gây ra các luồng dư luận khác nhau nhưng đều cho thấy bồi dưỡng học sinh năng khiếu là lĩnh vực còn rất mở và cần được nghiên cứu thêm.