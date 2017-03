Cần sớm xử lý "sáng kiến" gây sốc của giám đốc Sở GTVT Kiên Giang

Nhiều người khi nghe sơ qua chuyện động trời này, cứ ngỡ ấy là "trò mèo" của bọn… phản động, muốn "gây tiếng vang", để phá hoại hoặc ít nhất là đầu độc các em học sinh. Xin thưa không phải. Thực tế đó là "con đẻ" của ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT), kiêm Phó ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Kiên Giang.

Đã có 122.000 tờ rơi được in ra và khoảng 45.000 tờ trong số đó (có nội dung khiêu dâm) được phát ra cho học sinh các cấp trong tỉnh này. Cũng may cái gọi là "sáng kiến" này đã sớm được phát hiện... Đang trong tháng ATGT, "sáng kiến" của ông Giám đốc Sở GTVT đã làm cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thậm chí cả Ban ATGT Quốc gia mấy ngày hôm nay cũng cảm thấy đau đầu...

Văn hóa giao thông... "model" 2010 dành cho học sinh ở Kiên Giang

Theo Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang, 122.000 tờ rơi do Ban ATGT tỉnh in ấn, phát hành bao gồm 3 nội dung: Tuyên truyền ATGT đối với người điều khiển xe môtô, xe ôtô và ATGT đối với học sinh. Và "sự cố" chỉ xảy ra trong tổng số 50.000 tờ rơi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đặt hàng Ban ATGT tỉnh in và phát hành trong khối trường học.

Trong tờ rơi này, ông Giám đốc Sở GTVT, kiêm Phó ban Thường trực Ban ATGT của tỉnh Kiên Giang đã cho in 20 hình có hình dạng, màu sắc na ná hệ thống biển báo hiện hành (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn, biển báo phụ) mà Luật Giao thông đường bộ quy định. Có điều, nội dung đi kèm phía dưới, đọc tới, ai cũng cảm thấy nổi da gà và không thể ngờ được điều đó lại được tán phát một cách rộng rãi vào chốn học đường.

Phía dưới khẩu hiệu "nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông là nét đẹp của văn hóa giao thông" là tấm ảnh một học sinh đứng bên một số biển báo giao thông đường bộ. Dưới tấm ảnh là mục "Trẻ em với an toàn giao thông". Và dưới đó là hệ thống biển báo, được gán ghép nội dung xuyên tạc các biển báo với nhiều từ ngữ khiêu dâm. Và nếu đọc cho liền mạch nội dung đi kèm 20 biển báo thì đó là câu chuyện dung tục không thể chấp nhận được.

Chúng tôi xin được trích một đoạn ngắn và bỏ qua những câu dung tục nhất (mỗi một dấu phẩy là một biển báo): Tôi đang đi xe đạp, thì nhìn thấy một cô gái đang nằm, chúng tôi vờn quanh nhau, cho đến khi cô ấy chịu, đầu tiên cô ấy dang một chân ra,... Chín tháng sau cô ấy gọi từ bệnh viện, tôi đã được làm bố, đất dưới chân tôi như sụp đổ...

Thú thật, cách nay 3 năm, khi đi học để sát hạch giấy phép lái xe hạng B2, tình cờ vào mạng Internet để dowload những mẹo vặt để thi phần lý thuyết, chạy mấy bài hình, tình cờ chúng tôi đã gặp "cư dân quậy" trên mạng tung ra hệ thống biển báo có kèm theo nội dung tương tự kể trên rồi. Tuy nhiên, biết đấy là dạng "tài liệu ngoài luồng", "con đẻ" của những kẻ ăn không ngồi rồi, dư thời gian, nên tôi cũng cảm thấy bình thường. Chẳng ngờ, bây giờ nội dung đó được người ta "lôi xuống" để in thành tờ rơi... chính thống, phát cho cộng đồng với mục tiêu tuyên truyền cho tháng ATGT chủ đề "văn hóa giao thông 2010".

Được phát hành trong trường học ở các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Kiên Lương, Giồng Riềng, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh,... phụ huynh, thầy trò, cán bộ quản lý mới phát hiện mà không muốn tin vào mắt mình.

Ông Nguyễn Quốc Tiến - Phó chủ tịch Hội Nông dân TP Rạch Giá, đang theo học tiếng Khmer tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh kể lại: "Cũng như thường lệ, khi ngồi vào bàn học, tôi nhìn thấy tờ rơi in tuyên truyền ATGT để trong hộc bàn nên lấy ra xem. Lúc đầu tôi cũng không để ý nhưng tới khi nhìn thấy những biển báo nhỏ phía bên trái, đọc thoáng qua thấy lạ. Lúc này lớp chưa vào học nên tôi cùng một số người bạn xem thì mới tá hỏa. Nhiều người còn hoài nghi vì cho rằng chắc ai đó in trên mạng rồi chuyền nhau xem chơi. Tới chừng về tới nhà, tôi nghe bà xã nói là tờ rơi này đã phát cho các trường nhiều lắm rồi".

Em Danh H - học sinh lớp 11 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho biết: "Lúc đầu chúng em cũng không để ý lắm. Bởi vì, nhìn các hình có ghi chú chữ nhỏ phía dưới thì cứ tưởng đó là chú thích biển báo giao thông. Nhưng khi có một bạn trong lớp phát hiện thì cả lớp xúm lại xem".

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang - nơi tờ rơi từng được phát hành

Ông Lê Văn Đường - Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng cho biết: "Sau khi tờ rơi được phát cho học sinh, nhà trường cũng không để ý về nội dung, đến khi có một vài em phát hiện thì sự việc đã rồi. Có em đem về nhà, một số thì vứt tứ tung ra đường mạnh ai nấy lượm. Lúc đầu nghe nói tôi cũng bán tín, bán nghi vì nghĩ rằng không lẽ Ban ATGT tỉnh lại phát tờ rơi bậy bạ cho học sinh. Tới khi tận mắt xem thì tôi thật sự giật mình".

Tại địa bàn TP Rạch Giá, nhiều người ngờ ngợ không biết thực hư thế nào nên đã chạy đến hỏi cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ - Công an tỉnh Kiên Giang thì được các anh xác định đấy là chuyện có thật 100%. Công an tỉnh Kiên Giang ngay sau đó cũng đã có văn bản yêu cầu Công an các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục thu hồi ngay những tờ rơi chưa kịp phát hành.

Thượng tá Ngô Văn Quới - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành thông tin: "Ngay sau khi phát hiện các tờ rơi được phát trong các trường học, chúng tôi cử anh em xuống cùng với các trường tiến hành thu gom. Trên địa bàn huyện đã phát ra 4.000 tờ rơi, nhưng đến nay chỉ thu về trên 3.000 tờ. Số còn lại chúng tôi tiếp tục sẽ thu gom tiếp, nhưng khó có thể hết".

Còn thầy Danh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang chua chát: "Tôi thật sự bị sốc khi các em học sinh phát hiện rộ lên, nhưng không thể thu hồi hết được. Nhà trường cũng yêu cầu các em giao nộp lại các tờ rơi nhưng sự việc mấy ngày sau mới phát hiện. Có em đem về nhà, có em thấy nội dung bậy bạ thì ném bỏ ngoài đường, thật tai hại".

Cho tới ngày 17/9, theo thông tin chúng tôi nhận được, các trường và Ban ATGT tỉnh Kiên Giang đã thu gom cơ bản tờ rơi bị "sự cố" đã được phát ra và chỉ còn "trôi nổi" bên ngoài khoảng hơn 2.000 tờ. Số chưa phát hành đã được các cơ quan hữu trách niêm phong chờ xử lý.

Tờ rơi thì có thể thu hồi nhưng nội dung mà các em học sinh đã thuộc lòng, thậm chí cải biên thành bài hát để nghêu ngao thì ngành chức năng đành chịu. Trước đó, cụ thể là chiều ngày 15/9, chúng tôi có mặt tại khu vực ngã ba xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng và nghe kể có người đã "chế" ra bài vè đọc cùng nhau rồi cười.

Còn giáo viên Trần Ái Diễm - Trường THCS Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp thì kể: "Mấy ngày nay, một số em học sinh nam không những thuộc lòng mà còn nghêu ngao. Mặc dù nhà trường kiên quyết thu gom và có răn đe các em, nhưng xem ra không thể có hiệu quả. Vì ở trong trường thì quản lý được, nhưng về nhà, ra đồng các em vẫn hát nhại theo nội dung đó thì quá tai hại".

Theo Th.Bình - L.Văn (ANTG)