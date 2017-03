Cần Thơ: Hơn 10.000 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia

Chiều 15-6, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh TP cần Thơ năm 2016, bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ cho biết kỳ thi THPT quốc gia tại TP Cần Thơ chia làm hai cụm, cụm thi đại học (ĐH) do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì và cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì. Tổng số thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia là hơn 10.000 em.



Bà Trần Hồng Thắm thông tin về kỳ thi THPT quốc gia tại TP Cần Thơ, chiều 15-6. Ảnh: N.NAM

Theo đó, năm nay Trường ĐH Cần Thơ được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ chủ trì ba cụm thi ĐH của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Cần Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu.

Tại Cần Thơ, cụm thi ĐH do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì có một thuận lợi là các điểm thi đều nằm tập trung tại Khu II trong khuôn viên Trường ĐH Cần Thơ. Theo đó, cụm này có 180 phòng thi với hơn 6.400 thí sinh. Nhân sự phục vụ công tác coi thi và chấm thi của cụm này lên tới gần 1.000 người.

Tại cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì có chín điểm thi tại chín trường THPT thuộc chín quận, huyện của TP Cần Thơ. Cụm này có 124 phòng thi với hơn 3.600 thí sinh tham gia dự thi. Nhân sự phục vụ công tác coi thi và chấm thi của cụm này là 535 người.

Ông Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi do trường tổ chức đã sẵn sàng. Theo ông Toàn, do số lượng thí sinh năm nay được trải ra nhiều cụm thi nên số lượng thí sinh đổ về TP Cần Thơ dự thi không còn nhiều như những năm trước. Đoàn Trường ĐH Cần Thơ có 50 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi và chuẩn bị được 1.500 chỗ ở cho những thí sinh ở các quận, huyện xa của TP về trung tâm tham dự kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm phát biểu tại cuộc họp đã chỉ đạo các ngành cùng phối hợp để đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt nhất về các mặt giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, in sao đề thi, an toàn thực phẩm…

“Đặc biệt là ngành điện, nước phải đảm bảo tại các điểm thi thuận lợi nhất, nếu có vấn đề gì xảy ra do chủ quan thì người đứng đầu ngành đó phải chịu trách nhiệm” - ông Tâm nói.