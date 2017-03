Cần Thơ: “Nóng” chuyện “chạy” tạm trú để vào trường tốt

Theo ghi nhận của PV, hiện nay các trường Tiểu học trên địa bàn quận Ninh Kiều (quận trung tâm của TP Cần Thơ) đang tất bật với công tác tuyển sinh, trong đó chủ yếu là lớp 1 cho năm học mới 2013 - 2014. Một vấn đề “nóng” đang diễn ra trong công tác này là tình trạng “chạy” trường để vào học những trường ngon lành.



Qua tìm hiểu của PV, Trường Tiểu học Võ Trường Toản (phường An Hòa) và Trường Tiểu học Thới Bình 1 (phường Thới Bình) được xem là 2 trường đang “nóng” về tình trạng này.



Theo chỉ tiêu được Phòng Giáo dục quận Ninh Kiều giao, Trường Tiểu học Võ Trường Toản tuyển 276 chỉ tiêu cho năm học 2013 - 2014. Tuy nhiên đến thời điểm này, số hồ sơ trong tuyến mà trường nhận được đã lên đến 288 em; trong khi đó, còn có trên 100 hồ sơ trái tuyến và chờ xác minh nơi cư trú đang được xem xét.



Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường đủ khả năng tiếp nhận số hồ sơ trái tuyến cũng như hồ sơ chờ xác minh nơi cư trú. Tuy nhiên, số lớp 1 sẽ tăng 3 lớp và số học sinh tăng lên đến 119 em.









Tại Trường Tiểu học Thới Bình 1, chỉ tiêu được giao cho năm học mới này là 162 em nhưng số hồ sơ nhận trong tuyến đã là 189. (Ảnh: Huỳnh Hải)



Theo Huỳnh Hải (DT)



Còn Trường Tiểu học Thới Bình 1 chỉ tiêu được giao cho năm học mới này là 162 em nhưng số hồ sơ nhận trong tuyến đã là 189. Trong khi đó, số hồ sơ đang chờ xét là gần 50.Theo báo cáo của lãnh đạo nhà trường, số học sinh so với dự kiến ban đầu đã tăng lên 74 em và nhà trường cũng dự kiến ban đầu bố trí 33 học sinh/lớp nhưng với số lượng tăng cao như hiện nay thì nhà trường cũng đang gặp khó khăn.Với số lượng hồ sơ tăng đột biến như trên, các trường cho rằng, để giải quyết buộc phải bố trí học sinh tăng thêm mỗi lớp, giảm số học sinh học 2 buổi/ngày xuống học 1 buổi/ngày cũng như đề nghị hỗ trợ thêm giáo viên.Trong khi một số trường trên quá tải học sinh thì nhiều trường khác lại đang tuyển sinh một cách èo uột. Cụ thể như, Trường Tiểu học Cái Khế 1 chỉ tiêu là 86 nhưng mới tuyển được 77 em; Tiểu học Cái Khế 2 chỉ tiêu 88, mới tuyển 62; Tiểu học Phan Bội Châu chỉ tiêu 70, mới tuyển 46 em; Tiểu học An Phú chỉ tiêu 48, mới tuyển 31 em; Tiểu học Xuân Khánh 2 chỉ tiêu 82, mới tuyển 65 em…Trước tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và “chạy” trường ở trên, khi làm việc với PV, ông Trần Văn Thiếu - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều xác nhận là do "chạy" tạm trú.Theo ông Thiếu, những năm học trước, các trường chỉ nhận hồ sơ có hộ khẩu thường trú theo từng khu vực, phường. Tuy nhiên, năm nay thì Phòng thay đổi cách tuyển sinh là cho nhận thêm hồ sơ tạm trú để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh theo học. “Như những năm trước, cứ nghĩ rằng ở phường nào, khu vực nào thì học sinh sẽ học ở đó chứ chúng tôi không ngờ lại có quá nhiều hồ sơ tạm trú để vào học ở những trường tốt đến như vậy”, ông Thiếu nói.Một trong những thực tế mà lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều cho biết là ở năm học trước tình trạng này có nhưng không “nóng”. Như Trường Tiểu học Thới Bình 1, năm trước cũng tuyển trái tuyến, cho nhận tạm trú nhưng cũng không đủ chỉ tiêu. Lý giải nguyên nhân, ông Thiếu cho biết, do các năm học trước, Trường Tiểu học Thới Bình 1 là trường cũ nên nhiều phụ huynh không muốn cho con vào học, còn năm nay trường mới đưa vào sử dụng, khang trang hơn nên đã hút phụ huynh học sinh.Còn bà Quách Thị Thu Hương - phó Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều cũng cho rằng, tình trạng đăng ký tạm trú để vào học trường tốt phát sinh nhiều nhất vào tháng 5, 6 của năm nay, còn trước đó thì chỉ rải rác. Theo bà Hương, có nhiều trường hợp có cả hộ khẩu và đăng ký tạm trú chỉ trong một phường.“Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện cả chục trường hợp có hộ khẩu ở khu vực 2, 3 của phường An Hòa nhưng lại đăng ký tạm trú ở khu vực 4 để vào học ở Trường Tiểu học Võ Trường Toản”, bà Hương cho biết.Về việc có quá nhiều trường hợp "chạy" tạm trú, ông Trần Văn Thiếu thẳng thắn: “Việc xác nhận đăng ký tạm trú là do công an phường. Ở đây phía công an ký túa xua nên dẫn đến trường tốt thì số lượng đông, trường nghèo thì thiếu”. Cũng theo ông Thiếu, năm nay, số học sinh lớp 1 tăng rất nhiều do năm nay trẻ sinh năm “heo vàng” 2007 bắt đầu đi học lớp 1.Trao đổi với PV về giải pháp giải quyết tình trạng quá tải, ông Thiếu cho biết, trước mắt nhờ phía công an xác định lại trường hợp nào tạm trú từ trước (khoảng tháng 12/2012 trở về trước) thì nhận, còn những trường hợp nào mới tạm trú gần đây thì xem xét trả về chỗ cũ. “Chúng tôi cũng đề nghị phía Công an cân nhắc kỹ hơn vấn đề tạm trú để không xảy ra tình trạng này nữa”, ông Thiếu cho hay.Trước câu hỏi trả học sinh về chỗ cũ thì liệu có gây bức xúc cho phụ huynh, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều cho rằng, đối với những trường nào có thể tiếp nhận đủ thì sẽ sắp xếp giảm lớp bán trú và rà soát điều tiết giáo viên giữa các trường để đảm bảo việc dạy học. “Đây sẽ là một kinh nghiệm cho chúng tôi để làm công tác tuyển sinh cho những năm tiếp theo”, ông Thiếu nói.