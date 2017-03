Cẩn trọng để không bị... “tước quyền thi đấu”!

Công điện yêu cầu hội đồng tuyển sinh các trường cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương (đặc biệt là cơ quan an ninh) kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; điện, nước ổn định; thông tin liên lạc thông suốt; triệt phá các điểm nóng, các tụ điểm in ấn, mua bán phao thi; giải đề thi. Các trường cần có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu: in sao, quản lý, phân phối, sử dụng, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, cướp giật đề thi, dùng công nghệ cao đưa đề thi ra ngoài và bài giải từ ngoài vào trong phòng thi.

Hôm nay (3-7), các thí sinh sẽ đến điểm thi để điều chỉnh những lỗi sai sót, nhầm lẫn trong hồ sơ. Ông Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và Sau ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết: Những trường hợp cấp bách như thí sinh bị mất giấy báo thi, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp tạm thời, các hội đồng thi phải nhanh chóng làm thủ tục để thí sinh dự thi và yêu cầu thí sinh viết bản cam đoan, lấy dấu vân tay, chụp ảnh để xử lý sau.

Ông Khôi nhấn mạnh những trường hợp dùng điện thoại di động dù cố ý hay vô tình đều vi phạm quy chế. Thí sinh sẽ bị kỷ luật nếu nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn và sẽ bị trừ 25% điểm môn thi. Thí sinh tiếp tục vi phạm sẽ bị cảnh cáo và bị trừ 50% số điểm môn thi. Những bài thi có kết luận là giống nhau thì bị xử lý như nhau. Nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị quay cóp thì chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường có thể xem xét giảm từ mức cảnh cáo xuống khiển trách.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu đã bị cảnh cáo nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm quy chế. Những trường hợp vi phạm sau đây của thí sinh sẽ bị tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh trong hai năm tiếp theo hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Có hành vi giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực hoặc theo đối tượng trong tuyển sinh.

- Sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp; nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức.

- Có hành động phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác...