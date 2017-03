Cẩn trọng khi dự thi vào lớp 10

Tránh học tủ



Theo các thầy cô giáo có kinh nghiệm, sát ngày thi, các em không nên tiếp tục nhồi nhét quá nhiều kiến thức vì có thể sẽ phản tác dụng.









Các vật dụng được mang vào phòng thi

Theo Nguyên Minh (LĐ)



Đối với môn toán, trước ngày thi các em chỉ nên xem lại các dạng bài đã được luyện tập cũng như các công thức cần ghi nhớ. Đối với môn văn, học sinh chỉ nên xem lướt lại nội dung tóm tắt về phần tác giả, tác phẩm văn học có trong chương trình. Với mỗi tác phẩm văn học, các em nên chú ý đến phần câu hỏi trong sách giáo khoa và phần trả lời đã được thầy cô cho ôn tập, lưu ý đến cách viết đoạn văn. Đối với phần cảm thụ văn học, cần đọc kỹ đề để tránh lan man, biết triển khai đề bài theo các ý lớn, nhỏ, có sự dẫn dắt giữa các ý cho liền mạch, đồng thời khi đưa dẫn chứng phải kèm theo phân tích, đánh giá thì bài làm mới được điểm cao.Các thầy cô cũng luôn nhắc nhở học sinh cần tránh việc học tủ, học vẹt vì nội dung đề thi chỉ nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9. Tuy nhiên, đề thi cũng sẽ có sự phân hóa để phân loại học sinh, vì thế, ngoài kiến thức cơ bản, học sinh cần biết vận dụng kiến thức linh hoạt và làm bài với tư duy mở sẽ đạt được kết quả cao.Theo ông Nguyễn Hiệp Thống – Chánh văn phòng Sở GDĐT Hà Nội, các bậc phụ huynh cần chú ý không để các cháu thức quá khuya để ôn tập ảnh hưởng sức khoẻ vì nếu học sinh bị ốm, không dự thi được thì không được xét đặc cách như thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, chú ý tới giao thông, tránh tắc đường vì đến muộn trước thời điểm tính giờ làm bài sẽ phải lập biên bản song vẫn được dự thi. Nếu đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài sẽ phải lập biên bản và được dự thi.Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình - các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.Thí sinh dự thi chuyên địa lý được mang Atlat địa lý Việt Nam do NXB Giáo Dục phát hành, không được đánh dấu, viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.Một điểm cần đặc biệt lưu ý đối với thí sinh là không được quên mang phiếu dự thi. Phiếu dự thi hợp lệ là “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT” do phòng GDĐT cấp, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin, không tẩy xóa, có chữ ký và dấu của trưởng phòng GD-ĐT, có dán ảnh cỡ 3x4cm và có dấu giáp lai của cơ sở giáo dục trên ảnh.Thí sinh bị đình chỉ thi nếu mang tài liệu, vật dụng không được phép vào phòng thi (sử dụng hay không sử dụng đều bị xử lý); thí sinh nhận bài giải sẵn của người khác; thí sinh cố tình không nộp bài thi, dùng bài, giấy nháp của người khác để nộp bài thi của mình, làm bài giống nhau do chép bài của nhau bị phát hiện trong khi chấm thi.Thí sinh sẽ bị cảnh cáo trước Hội đồng coi thi nếu dùng bất cứ hình thức nào để chép bài của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác chép bài của mình bằng bất cứ hình thức nào.Thí sinh bị cấm thi 1-2 năm nếu hành hung giám thị, giáo viên, người thi hành công vụ; gây rối trật tự tại khu vực thi, gây hậu quả nghiêm trọng; khai man hồ sơ hoặc nhờ thi hộ.Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011-2012 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24-6. Theo đó, ngày 22-6, thí sinh sẽ dự thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Ngày 23-6, thí sinh dự thi khối chuyên sẽ thi môn Ngoại ngữ. Ngày 24-6 sẽ dành cho thí sinh dự thi 11 môn chuyên vào 4 trường chuyên của Hà Nội là trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây.