Cẩn trọng khi mua máy trợ giúp học tiếng Anh

Khảo sát thị trường chúng tôi nhận thấy, máy trợ giúp học tiếng Anh rất đa dạng, giá thường từ 890.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/máy. Có nơi bán máy kèm sách giáo khoa, có nơi chỉ bán máy còn sách thì khách hàng tự mua. Theo tư vấn của các nhân viên phân phối loại sản phẩm này thì điểm chung của loại máy giúp học tiếng Anh là khi sử dụng, chỉ cần đặt một cuốn sách tiếng Anh giáo khoa lên máy, dùng bút cảm ứng "chấm" lên sách, máy sẽ đọc tiếng Anh chuẩn theo nội dung sách.

Tuy nhiên, cũng để cạnh tranh, mỗi loại máy có những chức năng "vượt trội" riêng như: nói song ngữ theo từng câu, từng đoạn thoại, tích hợp giảng dạy các bài học trong sách bằng ngôn ngữ Anh - Việt, có nhiều phần mềm sách giáo khoa tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12, sách tham khảo, phần mềm đọc từ điển… Có đơn vị còn quảng cáo "muốn đạt điểm 10 Anh văn chỉ cần 10 ngày sử dụng thiết bị này"…

Vì nghe theo những lời quảng cáo quá hấp dẫn, chị Phạm Thị Bích Phượng (ngụ phường 1, quận Bình Thạnh) đã phải "dở khóc dở cười" khi đã lỡ mua cho bé con của chị (đang học tại trường quốc tế) một máy giúp học tiếng Anh tại một công ty rất có uy tín có trụ sở tại phường 4, quận 3, TP.HCM.

Tuy nhiên, khi đặt sách lên máy và dùng bút cảm ứng "chấm" lên sách, chị Phượng không nghe máy phát âm tiếng Anh giọng chuẩn như tư vấn của nhân viên bán hàng mà ngược lại chỉ nghe toàn những tiếng "rè, rè" phát ra. Đã vậy, chị phải "chấm" đến 10 chữ thì mới có 1 chữ được đọc. Tưởng đặt sách sai, chị đã thử lại rất nhiều lần nhưng không được, bực bội chị mang sản phẩm đến công ty và tại đây, chị Phượng được phía bán hàng giải thích: Phần mềm của máy được thiết kế trên cơ sở sách giáo khoa của nhà xuất bản.

Tuy nhiên, sách được đặt in tại nhiều nhà in khác nhau nên bị lệch (có quyển dài, quyển ngắn) trong việc cắt sách của các nhà in. Do sách bị lệch nên vị trí sách đặt lên máy không khớp, máy không đọc được. Vì vậy, muốn máy đọc được thì phải xê dịch cuốn sách cho đúng vị trí. Đây là lỗi của nhà in chứ không phải lỗi phần mềm của máy.

Vì vậy, khi chọn mua những sản phẩm này, người tiêu dùng cần thận trọng, tốt nhất là mua máy phải kèm theo sách để kiểm tra tại chỗ, tránh trường hợp "sách một nơi, máy đọc một nẻo", khách hàng vừa bị mất tiền lại vừa chuốc lấy bực bội. Điều nguy hiểm nữa đó là khi máy đọc sai thì học sinh sẽ thu nạp những kiến thức không đúng.

