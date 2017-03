Cẩn trọng với Atlat Địa lý giả

Cụ thể, toàn bộ đường biên giới quốc gia ở tất cả các trang đều không giống với ký hiệu biên giới quốc gia ở trang ký hiệu chung; sai về cấp độ hành chính (thị xã, thành phố); sai về số liệu trong biểu đồ tăng trưởng GDP; vẽ thiếu ranh giới vùng tự nhiên; sai về thang tầng màu ở hầu hết các bản đồ; sai lỗi chính tả...

Nhà xuất bản Giáo dục khuyến cáo phụ huynh, học sinh có thể dựa vào một số dấu hiệu để phân biệt cuốn Atlat thật và Atlat giả. Dễ nhận thấy nhất là cuốn Atlat thật (do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành) in trên giấy nhựa mềm, còn cuốn Atlat giả in trên giấy nhựa cứng, thô nhám.

Trao đổi với PV, ông Vũ Quốc Lịch, giáo viên Địa lý trường THPT chuyên Hà Nội, khuyên học sinh nên chú ý mua và sử dụng đúng cuốn Atlat Địa lý Việt Nam tại các công ty sách - thiết bị trường học, các cửa hàng phát hành sách giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục.

Theo Tuệ Nguyễn (TTO)