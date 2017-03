Cẩn trọng với luyện thi cấp tốc

Thí sinh luyện giảm so với năm trước



Theo nhận định của đại diện các TTLT, lượng người đăng ký luyện thi trong tuần đầu tiên sau kỳ thi tốt nghiệp THPT thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Ngay tại các trung tâm lớn, số học viên đăng ký những ngày đầu còn từ 50-80% so với năm ngoái. Ông Lê Danh Giáp - Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ĐH Sư phạm TP.HCM lý giải: “Gần đây các tỉnh cũng nở rộ nhiều TTLT, các trường THPT cũng có tổ chức ôn luyện nên nhiều thí sinh ở lại tỉnh học. Mặt khác do tình hình kinh tế khó khăn, ở lại tỉnh học xem ra là giải pháp tối ưu”.



Theo ghi nhận, phần lớn thí sinh đăng ký luyện thi khối A. Trong khi đó học viên khối C rất ít ỏi. Theo cô Thu Thủy - nhân viên TTLT ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, số lượng học viên đăng ký khá ít. Các năm trước, chỉ riêng ngày đầu, thí sinh đã đến đăng ký chật kín trung tâm và nhân viên làm việc không ngơi tay. Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, thí sinh luyện thi khối C giảm mạnh do năm nay số lượng hồ sơ đăng ký dự thi khối này vào các trường ĐH rất thấp. Ngoài ra thí sinh khối C có thể ôn thi ở nhà cũng được chứ không nhất thiết phải đi luyện thi.



Đ.Nguyên - M.Luân - Kỳ Dương