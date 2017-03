Cảnh báo các “chiêu” lừa sĩ tử

Theo anh Lương Hiển Đạt - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ, thời gian qua lợi dụng mùa tuyển sinh đã xuất hiện nhiều đối tượng là “cò” nhà trọ, “cò” xe ôm, “cò” nhiều dịch vụ khác lôi kéo, làm khó dễ thí sinh cùng phụ huynh và làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Những đối tượng “cò” này cũng mặc áo xanh thanh niên, đoàn viên tình nguyện hoạt động rải rác ở các điểm thi, các bến xe để lấy lòng tin của thí sinh và phụ huynh. Chính vì thế, anh Đạt cho hay, để chấn chỉnh tình trạng trên, ban tổ chức tiếp sức mùa thi chỉ tổ chức cho các tình nguyện viên hoạt động tại các chốt nhất định.

Những tình nguyện viên làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi ngoài mặc áo xanh đoàn viên, thanh niên tình nguyện, áo màu trắng có logo và tên trường CĐ, ĐH còn phải đeo bảng tên. “Thẻ đeo bảng tên có dán ảnh, họ tên và có đóng dấu đỏ của Hội Sinh viên TP Cần Thơ thì mới là tình nguyện viên chính thức”- anh Đạt lưu ý.

Cũng theo anh Đạt, thí sinh và phụ huynh đi xe máy từ các tỉnh về Cần Thơ, nếu cần sự hướng dẫn gì thì nên đến ngay các chốt tư vấn đặt tại đầu các ngã đường vào TP để tình nguyện viên trợ giúp. Thí sinh và phụ huynh đi xe khách, hoặc tàu thuyền đường thủy thì khi đỗ xuống bến cũng hãy đến các chốt tư vấn đặt ngay tại các bến này để được hướng dẫn cụ thể.

Còn theo chị Nguyễn Thị Phương Thảo- Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Cần Thơ đề nghị khi thí sinh phát hiện có những “cò” làm khó dễ thì báo ngay các chốt tư vấn sẽ có lực lượng an ninh hỗ trợ xử lý tránh thiệt thòi cho mình.

Trong khi đó, Thượng tá Phạm Văn Tám - Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính (Công an TP Cần Thơ) cho biết: Các kỳ tuyển sinh CĐ, ĐH năm nào cũng tập trung rất đông thí sinh và phụ huynh đổ về Cần Thơ. Lợi dụng đông người, nhiều đối tượng phạm tội sẽ có cơ hội thực hiện các hành vi trộm cắp, móc túi, lừa đảo và thậm chí là cướp ngay trên đường phố… gây khó khăn, thiệt hại cho thí sinh và phụ huynh.

Không chỉ thế, thời điểm này cũng là thời điểm diễn ra vòng chung kết bóng đá Euro 2012, tình hình an ninh cũng sẽ có nhiều phức tạp hơn ngày thường, đặc biệt là giữa đêm khuya.

Do đó, Thượng tá Phạm Văn Tám đề nghị, thí sinh và phụ huynh khi đến các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, hoặc bất cứ nơi lưu trú nào trên địa bàn TP cần phải khai báo thông tin đầy đủ, rõ ràng để các chủ lưu trú quản lý, bảo vệ. Do mỗi nơi lưu trú thường khá đông người, nhiều đối tượng lạ mặt sẽ dễ dàng trà trộn để ra tay nên việc khai báo thông tin là cần thiết để chủ lưu trú quan tâm, lưu ý hơn.

Ngoài ra, khi đi ra ngoài, đi trên đường phố, đi đến những nơi công cộng đông người, thí sinh và phụ huynh cũng phải hết sức cẩn thận đề phòng, tránh sơ hở để bọn tội phạm thực hiện các hành vi làm thiệt hại tài sản của mình.

Cũng liên quan đến vấn đề an ninh trong mùa tuyển sinh, Trung tá Trần Thanh Xuân- Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống ma túy (Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho hay, tội phạm ma túy cũng thường lợi dụng những chốn đông người để thực hiện các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo; hoặc thuê các nhà trọ, nhà nghỉ để sử dụng may túy làm ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của thí sinh.

Trung tá Trần Thanh Xuân yêu cầu các chủ lưu trú cần đề cao cảnh giác các đối tượng này khi đến thuê phòng. Đề nghị thí sinh và phụ huynh tránh tiếp xúc với những đối tượng lạ mặt, có lời lẽ mang tính chất lôi kéo. Khi phát hiện những hành vi bất thường, khả nghi của các đối tượng này cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có hướng xử lý bảo đảm an toàn cho thí sinh và phụ huynh an tâm tham gia dự thi tại Cần Thơ.



Theo Huỳnh Hải (Dân trí)