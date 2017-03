Cảnh cáo giảng viên bị tố cáo gạ tình

Chiều 14-7, tại buổi họp kiểm điểm ông Ninh, cán bộ nhà trường đã bỏ phiếu kín và thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với ông Ninh. Lý do ông Ninh không quản lý điện thoại cá nhân để người khác nhắn tin, làm mất uy tín của nhà trường. Đề xuất này đã được gửi đến hội đồng kỷ luật của trường, chờ kết luận xử lý cuối cùng. PGS Nguyễn Xuân Thao - Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên cho biết chậm nhất đến ngày 20-7, hội đồng kỷ luật của trường sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về hình thức xử lý đối với ông Ninh.

Theo nữ sinh D., ngoài những tin nhắn từ số máy của ông Ninh, D. cho biết đang nắm giữ một bằng chứng quan trọng là đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa D. và ông Ninh. Theo D., trong đoạn băng này, ông Ninh nói: “Xin lỗi em về những tin nhắn mà thầy đã nhắn cho em, thầy mong em tha thứ và rút đơn tố cáo”.

D. cho biết nếu hội đồng kỷ luật Trường ĐH Tây Nguyên xử lý ông Ninh không nghiêm, D. sẽ gửi đến Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, D. tiếp tục gửi đơn đến Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đảng ủy khối Dân chính đảng để xử lý về mặt Đảng đối với ông Ninh.

Ngày 15-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thanh Chương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Việc D. sẽ gửi đơn yêu cầu công an khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại là quyền của nữ sinh này. Nếu hành vi của người bị tố cáo có dấu hiệu về tội dâm ô hay cưỡng dâm thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án. Hiện vụ việc đang chờ hội đồng kỷ luật Trường ĐH Tây Nguyên ra kết luận và báo cáo. Lúc đó tôi sẽ xin ý kiến Ban giám đốc công an tỉnh để xử lý theo luật định”.

HIỀN NHI