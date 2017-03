Cập rập thu tiền bảo hiểm y tế học sinh

Chủ nhật 19-9, ngay phiên họp phụ huynh học sinh đầu năm tại Trường THCS Đồng Khởi (quận Tân Phú), phụ huynh được giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo: “Hôm nay là hạn chót để đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh”.

Thông báo vào giờ chót

Thế là ngay sau buổi họp phụ huynh nháo nhào xuống văn phòng, chen lấn nhau để đóng tiền BHYT cho con em. Năm học vừa qua, tại một trường xảy ra trường hợp một học sinh bị bệnh nặng, không có BHYT mà hoàn cảnh gia đình rất nghèo, không kham nổi khoản viện phí hàng chục triệu đồng nên đa số phụ huynh đều ý thức rõ tầm quan trọng của BHYT. Tuy nhiên, đối với người có hoàn cảnh khó khăn, khoản tiền trên 180.000 đồng không thể xoay ra trong vòng vài phút nên nhiều phụ huynh cuống cuồng chạy tiền. Hàng trăm phụ huynh bỏ cả buổi sáng để chen lấn, chờ chực đóng tiền trước “phút 89”. Thấy nhân viên thu ngân làm việc quá tải, hiệu trưởng phải điều thêm người phụ thu tiền ghi biên lai.

Thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trường, cho biết hằng năm vào đầu tháng 8, cơ quan BHYT đã có văn bản gửi đến các trường về việc thu BHYT và ra hạn phải hoàn tất trước ngày 20-9. Phía nhà trường thì chờ khai giảng đầu tháng 9, sau đó mới họp phụ huynh thông báo đến từng người. Mặc dù trước đó trường cũng có thông báo cho học sinh nhưng em nhớ, em quên... làm sao trách được.

Các phụ huynh cần được thông báo đóng BHYT sớm chứ không đợi đến kỳ họp phụ huynh như thế này để bớt cập rập, ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh. Ảnh minh họa: HTD

Một phụ huynh bức xúc: “Đầu năm học biết bao nhiêu việc, bao nhiêu khoản thu đổ lên đầu chúng tôi, lẽ ra BHYT nên kéo giãn thời hạn đến hết tháng 9 hoặc nhà trường họp phụ huynh sớm hơn để đỡ phiền hà”.

Được biết, việc thông báo thu tiền bảo hiểm giờ chót không chỉ xảy ra ở Trường Đồng Khởi mà một số trường khác cũng có tình trạng tương tự.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, bác sĩ Bùi Minh Đông, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết BHYT đã thông báo cho ngành giáo dục và các trường đã hơn một tháng. Việc “ép” mua BHYT cho học sinh đến hạn chót ngày 20-9 là đảm bảo quyền lợi cho các em đóng tiền sớm. Thẻ mới cấp cho các em trong đợt này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-10 (ngày 30-9, thẻ cũ của các em hết hạn).

Đóng trễ bị thiệt thòi

Sau ngày 20-9, Bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục bán BHYT cho các em. Những em đóng trễ, thí dụ ngày 15-10 mới đóng tiền thì đến ngày 20-10 mới có thẻ nhưng quyền lợi được ghi từ ngày 1-10. Nếu các em này bị bệnh trong thời gian chưa đóng tiền, chưa có thẻ thì vẫn được BHYT thanh toán một phần nhưng quyền lợi không bằng những em đã có thẻ.

Bác sĩ Đông giải thích việc chậm trễ mua BHYT cho học sinh có nhiều lý do, có thể do nhà trường triển khai chậm, phụ huynh không có tiền hoặc lề mề. Nhưng cũng có tình trạng có trường 1.000 em nhưng chỉ có 800 em đóng kịp nên chờ. Do đó ý nghĩa của thông báo hạn cuối đến ngày 20-9 là để nhà trường đi đến Bảo hiểm xã hội làm thẻ trước cho các em đã đóng, còn những em chưa đóng tiền sẽ làm thẻ sau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng chung và phụ huynh sẽ khiếu nại.

Theo bác sĩ Đông, sau ngày 20-9, nếu quá nhiều trường nộp về thì sẽ làm không được và không dám chắc số đăng ký sau sẽ có thẻ từ ngày 1-10. Bởi đợt này TP có hơn 1 triệu học sinh, sinh viên mua BHYT nhưng Bảo hiểm xã hội chỉ có năm ngày làm thẻ và năm ngày chuyển cho các trường để giao cho học sinh.

Vấn đề đặt ra là thực tế các trường đã nhập học từ giữa tháng 8, các trường nên chủ động thông báo cho phụ huynh việc đóng tiền mua BHYT, không nên chờ đến kỳ họp mới thông báo, tạo ra tình trạng cập rập không đáng có và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

AN DANH - DUY TÍNH