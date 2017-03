Câu chuyện đầu năm

Bài viết đầu năm xin được điểm qua một số sự kiện vui vẻ và lạc quan, khép lại một năm cũ nhiều bức xúc, đón một năm mới với niềm hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, như một lời chúc quý bạn đọc sang năm 2016 được nhiều hạnh phúc và thành đạt.

Để ghi nhớ công lao của các bậc cách mạng tiền bối và anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vừa qua lãnh đạo TP.HCM đã làm lễ khánh thành Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại Khu du lịch Địa đạo Củ Chi, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập khu du lịch này (19-12-1995 –

19-12-2015). Cách nay gần 10 năm, tôi có tham gia công trình biên soạn và ấn hành tập kỷ yếu về Địa đạo Củ Chi nên đã nhiều lần đến đây để thu thập tài liệu cho việc biên soạn. Vì vậy tôi xin mạnh dạn giới thiệu: Đây là địa điểm du lịch độc đáo, rất đặc biệt, thu hút đông đảo du khách nước ngoài - kể cả các nguyên thủ quốc gia hay lãnh đạo cấp cao các nước mỗi khi đến TP.HCM. Cả những du khách Việt là những người quan tâm tới lịch sử truyền thống cách mạng, khi có dịp đến TP.HCM thường tham quan khu du lịch này. Tôi cũng được biết rất nhiều trường phổ thông của TP và các tỉnh lân cận thường đưa học sinh đến đây tham quan và tìm hiểu về hai cuộc kháng chiến của quân dân miền Đông Nam Bộ. Bởi không có bài học về lịch sử cận đại nào có thể tác động tới tâm hồn các cháu bằng việc cho các cháu đến đây để tận mắt chứng kiến những công trình, di tích... Nếu có dịp, quý độc giả cũng nên một lần đến thăm khu du lịch địa đạo độc đáo này.

Mừng năm mới 2016, thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật Ký ức Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long. Ngoài ra còn có các chương trình nghệ thuật hoành tráng khác là Hào khí Thăng Long tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám; Tinh thần Việt, Thương hiệu Việt tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ và chương trình Ẩm thực Việt - nét văn hóa của dân tộc Việt Nam được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây… Tôi tiếc là không mua được vé máy bay giá rẻ ra Hà Nội dịp tết dương lịch vừa xem các chương trình nghệ thuật hoành tráng ngoài trời, được hưởng tiết trời đẹp và cái thú co ro trong áo rét dày cộm, lang thang quanh bờ hồ những ngày chớm xuân. Tết dương lịch năm nay còn nhiều nơi rất đáng đến tham quan như lễ hội hoa Đà Lạt rất hoành tráng vừa diễn ra trong năm ngày từ 29-12-2015 đến 2-1-2016; hay lễ hội đèn lồng Hội An và dạ hội Hội An chào năm mới; hoặc ra Đà Nẵng xem pháo hoa và chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời ở cầu Rồng miễn phí phục vụ du khách và nhân dân, khai mạc từ hôm qua (2-1).

Đêm nay (3-1), tại Nhà hát Hòa Bình, báo Thanh Niên tổ chức chương trình nghệ thuật Từ Duyên dáng Việt Nam đến Khát vọng trẻ nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên. Trước đó, hôm 28-12-2015 tại Hà Nội, báo Thanh Niên đã nhận huân chương Lao động hạng Nhất (lần hai). Tại buổi lễ nhận huân chương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng báo Thanh Niên bức trướng mang dòng chữ: “Bản lĩnh - Tâm trong - Bút sắc”. Xin chúc mừng các bạn đồng nghiệp. Và mong sao các nhà báo - không chỉ ở báo Thanh Niên - mãi giữ được tâm trong, bút sắc và bản lĩnh.