Cậu học trò mồ côi 2 lần đỗ thủ khoa

PV có dịp gặp em Phạm Văn Tiên (đội 5, thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) khi em đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Cậu học trò mồ côi tâm sự rằng em em ước mơ trở thành một nhà báo để có thể chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh không may mắn như mình.



Tham gia kỳ thi ĐH, Tiên lại khẳng định mình với kết quả đạt thủ khoa khối C Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, trong đó môn Văn đạt 8,5 điểm, Địa 8,5 điểm và Sử 9 điểm.



"Khi em biết kết quả, em mừng quá và chạy một mạch về nhà báo tin cho dì ngay. Em vừa về tới đầu ngõ, dì đã chạy ra ôm lấy em mà khóc, rồi em cũng rưng rưng nước mắt vì mình đã giữ lời hứa với mẹ ở nơi suối vàng", Tiên kể lại ngày đầu tiên biết kết quả thi ĐH.



Người dì mà em Tiên nhắc đến là bà Nguyễn Thị Hơn (52 tuổi, giáo viên mầm non ở xã Hành Trung). Năm 1994, khi Tiên vừa cất tiếng khóc chào đời, mẹ em qua đời vì bị băng huyết. Thương cháu sơ sinh thiếu vắng mẹ, bà Hơn chắt chiu từng đồng lương ít ỏi của mình, vừa chăm sóc mẹ già, vừa nuôi Tiên ăn học.



"Khi cháu Tiên mãn tang mẹ, tôi giao lại cho bố cháu chăm sóc, nào ngờ người cha lại bỏ đi tìm hạnh phúc khác. Thương em gái và cháu, tôi lặng lẽ nuôi dưỡng cháu, mặc kệ số phận mình như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng lo cho cháu ăn học trưởng thành", bà Hơn tâm sự.







Thủ khoa Phạm Văn Tiên và dì Hơn tâm sự với chúng tôi trong căn nhà nhỏ.



Theo Hồng Long (DT)



Quyết định ở vậy nuôi dưỡng cháu, bà Hơn luôn cảm nhận sự hạnh phúc khi coi cháu Tiên như con mình. Tiên luôn là niềm tự hào của dì Hơn với thành tích học tập đáng khâm phục, em lại ngoan hiền và yêu thương dì như mẹ đẻ.Lặng lẽ sau niềm vui cháu đỗ đại học, dì Hơn lo lắng: "Với đồng lương hàng tháng 3,5 triệu đồng, tôi lo cháu Tiên ăn học, ở trọ khi học Trường THPT chuyên Lê Khiết có nhiều tháng không đủ. Còn khi cháu học ở TPHCM, tôi lo lắng không biết lấy tiền đâu lo cho cháu đi học đại học đây?".Chuẩn bị cho cháu Tiên lên đường nhập học, bà Hơn chạy ngược chạy xuôi lo vay tiền chính sách. Thế nhưng, chặng đường nhọc nhằng đi vay tiền ngày càng nhiêu khê khi ngày nhập học đang dần đến gần.Thấu hiểu suy tư của dì, Tiên trấn an dì khi chúng tôi trò chuyện cùng hai dì cháu. Em nói: "Dì đừng lo lắng, khi nhập học, con vừa học vừa đi làm thêm là ổn thôi. Vả lại, con được thủ khoa nên nhà trường cũng có ưu tiên hoặc hỗ trợ phần nào đó. Dì hãy vui lên nghen".