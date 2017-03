Cầu truyền hình tuyển sinh: Phải họp hai ngày

Thời hạn

- Thời hạn nhận hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi:

Theo hệ thống của Sở GD&ĐT, từ ngày 10-3 đến hết ngày 10-4. Tại các trường tổ chức thi: Từ ngày 11-4 đến hết ngày 17-4. Các sở GD&ĐT, các trường ĐH và CĐ không được thay đổi thời hạn, không được kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lệ phí đăng ký dự thi trước hoặc sau thời hạn quy định.

- Thời hạn nhận hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển: Các trường công bố điểm trúng tuyển NV1 (đợt 1) chậm nhất là ngày 20-8. Các trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển đợt 2 (NV2) và đợt 3 (NV3) của thí sinh nộp theo đúng thời hạn sau đây: Đợt 2 từ ngày 25-8 đến 17 giờ ngày 10-9; đợt 3 từ ngày 15-9 đến 17 giờ ngày 30-9.

Ba đợt tuyển sinh

Đợt 1: Ngày 4 và 5-7, thi đại học khối A và V: thí sinh thi khối V sau khi dự thi môn toán, lý, thi tiếp năng khiếu vẽ đến ngày 8-7.

Đợt 2: Ngày 9 và 10-7, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu: Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa (khối H, N thi văn theo đề thi khối C; khối M thi văn, toán theo đề thi khối D; khối T thi sinh, toán theo đề thi khối B; khối R thi văn, sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 14-7.

Đợt 3: Ngày 15 và 16-7, thi CĐ.

Các trường CĐ có thi các môn năng khiếu đến ngày 20-7. Đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 12.