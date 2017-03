CĐ Sư phạm Huế tuyển 1.335 chỉ tiêu hệ CĐ

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm là: Sư phạm Mỹ thuật (35 chỉ tiêu - CT), Thể chất (50 CT), Mầm non (100 CT), Vật lý (40 CT), Sinh học (40 CT), Địa lý (50 CT), Tiểu học (100 CT), Tiếng Anh (50 CT). 16 ngành đào tạo ngoài sư phạm, gồm Kế toán, Tài chính - Ngân hàng,Quản trị Kinh doanh, Khoa học Thư viện, Việt Nam học, Tiếng Nhật, Tiếng Anh (mỗi ngành 60 CT); Tin học ứng dụng, Quản lý đất đai, Công nghệ thiết bị trường học, Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng, Quản lý văn hoá, Công tác xã hội, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang (mỗi ngành 50 CT).



Đối tượng tuyển sinh là thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên - Huế đối với các ngành đào tạo Sư phạm, các ngành còn lại tuyển sinh trên địa bàn toàn quốc. Thời gian tuyển sinh vào các ngày 15-16/7/2011, điểm trúng tuyển được trường xây dựng theo chỉ tiêu từng ngành.



Trường yêu cầu những thí sinh thi vào ngành Thể dục thể thao phải có chiều cao 1,65m, nặng 45 kg trở lên với nam và 1,55m, nặng 40 kg trở lên đối với nữ.



Ngành Thiết kế đồ hoạ và Thiết kế thời trang sẽ do các giảng viên tu nghiệp ở nước ngoài cùng giảng viên Trường First Media Design School (Singapore) giảng dạy.



Được biết, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, trường sẽ liên kết với các trường đại học để đào tạo liên thông trình độ đại học cho những sinh viên có nhu cầu.





Theo Đại Dương ( Dân trí)