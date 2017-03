Cha mẹ cũng phải học để dạy con

Học sinh bây giờ học quá nặng, học thêm từ sáng đến tối, không còn thời gian để bồi dưỡng tâm hồn, học kỹ năng sống, tham gia các hoạt động xã hội... Môn giáo dục công dân rất quan trọng đối với giáo dục đạo đức nhưng lại nặng lý thuyết, xa rời thực tế. Khi hỏi thì các em trả lời đúng hết nhưng có làm hay không là chuyện khác. ThS Nguyễn Thị Hà, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Từ năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2015, ở TP.HCM đã xảy ra 25.874 vụ phạm pháp hình sự, trong đó lực lượng công an đã điều tra, khám phá 17.676 vụ và bắt giữ 22.759 đối tượng. Trong đó, có đến 3.274 vụ do người chưa thành niên gây ra (bắt giữ 5.192 đối tượng). Cụ thể có 38,1% là tội trộm cắp tài sản, 31,8% cướp giật tài sản, 3,7% giết người, 6,8% cố ý gây thương tích... (Số liệu từ Công an TP.HCM)