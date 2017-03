Chấm dứt hoạt động tuyển sinh liên kết đào tạo Dược của trường CĐ ASEAN

Ngày 16/5/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Asean về việc xử lý các sai phạm của trường trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông.



Ngày 17/5, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra GD-ĐT đã kết luận: Trường Cao đẳng Asean thông báo, tuyển sinh, tổ chức liên kết đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cấp bằng chính quy ngành Dược với Trường Trung cấp Vạn Tường (TPHCM) và Trường Trung cấp Việt Anh (Nghệ An) với số lượng sinh viên là 703 người. Việc liên kết đào tạo khi không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm quy định tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2012 quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Việc Thông báo tuyển sinh và tổ chức đào tạo chính quy ngoài trường là vi phạm quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.



Chánh Thanh tra Bằng cho rằng, những vi phạm trên đây thể hiện nhận thức pháp luật của Nhà trường trong việc tuyển sinh, đào tạo không đầy đủ, thái độ chấp hành pháp luật không nghiêm túc, cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật nhiều lần, số lượng sinh viên đã tuyển và đào tạo lớn. Khi các vi phạm bị phát hiện, Nhà trường đã báo cáo không trung thực; bất chấp các cảnh báo và xử phạt của Bộ GD-ĐT, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và các cơ quan quản lý nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Tính đến thời điểm này, Nhà trường chưa thực hiện yêu cầu của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 2733/BGDĐT-TTr ngày 25/4/2013 và Quyết định số 54/QĐ-XPHC ngày 9/5/2013 của Chánh Thanh tra về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường CĐ Asean.



Do vậy, Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành Dược tại TPHCM, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường (nếu có).



Thanh tra Bộ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm mới được phát hiện của Trường Cao đẳng Asean (sau khi đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-XPHC ngày 9/5/2013 của Chánh Thanh tra về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Trường CĐ Asean) với tình tiết tăng nặng; xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường Trung cấp Việt Anh (Nghệ An).



Vụ Giáo dục Đại học tham mưu với Bộ trưởng để thu hồi Công văn số 1087/BGDĐT-GDĐH ngày 20/2/2013 của Bộ GD-ĐT.



Thanh tra Bộ tham mưu với Bộ trưởng GD-ĐT có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) TPHCM, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hưng Yên về việc phối hợp xử lý sai phạm của các trường và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân thuộc trường liên quan đến sai phạm theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.



Trường Cao đẳng Asean có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông và đề xuất phương án khắc phục sai phạm cụ thể đối với người đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông đang liên kết đào tạo trái phép và có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 30/5/2013; có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT kết quả giải quyết quyền lợi cho người học đang đào tạo sai quy định trước ngày 30/6/2013.





Theo Hồng Hạnh (Dân trí)