Chấm dứt tình trạng “có gì dạy nấy”

Hôm qua (25-10), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có buổi làm việc với gần 200 trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) phía Bắc để phát động cuộc vận động “Một không”: Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội. Mặc dù các trường đều đồng lòng với chủ trương này nhưng đại đa số vẫn còn rất băn khoăn về cách thực hiện.

“Chuẩn” còn mập mờ

Theo bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học, cuộc vận động “Hai không” (Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục) của những năm trước đã đạt được kết quả khá tốt với 325 trường ĐH, CĐ và trên 50.000 giảng viên/1,4 triệu sinh viên đạt yêu cầu. Tuy nhiên, bà Hà cũng thừa nhận cuộc vận động “Hai không” chưa đồng bộ và chưa rõ nét. Vì vậy, cuộc vận động “Một không” lần này là bước đột phá của các trường trong đổi mới triết lý giáo dục, đổi mới tư duy và phong cách quản lý để thúc đẩy cả hệ thống giáo dục chuyển động.

GS Trần Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải, đề nghị: “Bộ GD-ĐT vận động đào tạo đạt chuẩn nhưng chưa nói rõ chuẩn nào để các trường quy chiếu. Phải sớm nêu tiêu chuẩn cụ thể để các trường soi xét và có những điều chỉnh phù hợp”. Thầy Lê Tài Hòe, Hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, cho rằng việc phát động cuộc vận động “Một không” trong giáo dục là cần thiết, tuy có hơi muộn. Đây sẽ là cú huých để các trường tự điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu xã hội. “Chúng ta phải luôn đặt ra câu hỏi: Tại sao sinh viên ra trường không có việc làm? Do nhà trường dạy chưa đủ kiến thức hay do trò không may mắn? Cơ sở vật chất của trường có đủ chưa, trình độ giảng viên, giáo trình giảng dạy như thế nào?” - ông Hòe nói. Cũng theo ông Hòe, “cái chuẩn” sẽ là sự đáp ứng của sinh viên ra trường trước những yêu cầu của xã hội. Muốn vậy, giáo viên phải đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức từ xã hội để đưa vào bài giảng. “Nếu thầy cô nào không đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu đó thì trong tương lai họ sẽ bị đào thải” - ông Hòe nhấn mạnh.

Phải dạy cái xã hội cần

Ý kiến của đại diện nhiều trường cho rằng không thể áp dụng chuẩn chung mà phải chia theo nhóm ngành hoặc giao cho các trường tự đề chuẩn. “giao cho các trường trong năm học tới hướng theo cuộc vận động “Một không” nhưng tiêu chí khung hiện lại chưa rõ ràng. Ngay cả việc quản lý coi có làm theo quy định chuẩn không cũng không có văn bản...” - ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm (TP Huế), nói.

Thầy Lê Tài Hòe cho biết mặc dù đã làm hiệu trưởng 19 năm nhưng ông vẫn chưa được công nhận là giảng viên chính, giảng viên chuẩn vì chưa đủ chín năm đứng trên bục giảng như “Tiêu chuẩn giảng viên” mà Bộ yêu cầu. “Tiêu chuẩn 15 sinh viên/giảng viên cũng không thể áp dụng chung. Ví dụ, với loại hình đào tạo đặc biệt như trường chúng tôi, môn nhạc phải một thầy/một trò... Vì vậy, Bộ nên có quy định riêng cho những trường dạy năng khiếu để chúng tôi còn điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu xã hội” - ông Hòe kiến nghị. Đồng tình với điều này, bà Nguyễn Thị Tĩnh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nói thêm: “Bộ nên giao cho các trường tự chủ động xây dựng chương trình đào tạo chuẩn, nhất là quy định chuẩn về đầu ra (kiến thức thu được, đạo đức nghề nghiệp...)”.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, mỗi trường cần có văn bản phổ biến xuống các khoa về những chủ trương của ngành. Qua đó, rà soát các chương trình đào tạo, đảm bảo 100% các môn học có giáo trình. Đến năm 2010, môn học nào chưa có giáo trình thì phải dừng giảng dạy. “Tôi nghe có thông tin trong cuộc vận động “Hai không”, nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp đã đứng ngoài. Tôi cũng biết cuộc vận động còn nhiều bất cập, nhất là trong tính tự chủ nhưng chúng ta phải chấm dứt tình trạng có gì dạy nấy, chỉ dạy cái gì mình đang có, mà không phải dạy theo cái xã hội cần” - Thứ trưởng nói.