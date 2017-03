Chấm dứt tình trạng dạy thêm, học trước chương trình

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, hiện nay hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành các quy định của địa phương về chấn chỉnh dạy thêm, học thêm; hướng dẫn sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông; chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm, giao bài tập nâng cao cho học sinh tiểu học ở lớp hoặc ở nhà; vẫn còn nhiều cơ sở giáo dục mầm non dạy học trước chương trình lớp 1, có hiện tượng dạy trẻ mầm non, học sinh tiểu học “chương trình dạy toán tính nhẩm siêu tốc bằng bàn tính” không do Bộ GD-ĐT ban hành.









Nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày



Theo S.H (DT)



Để chấm dứt hiện tượng này Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo và quản lý tốt các hoạt động: Phổ biến, quán triệt đến toàn thể giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và các nhà trường chấm dứt ngay các vi phạm nêu trên, trong đó có việc xin ý kiến của cha mẹ học sinh để dạy trước chương trình lớp 1, để giao bài tập về nhà cho học sinh.Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức, giúp cha mẹ học sinh hiểu tác hại của việc học thêm, học nâng cao, học trước chương trình, học ngoài chương trình. Hướng dẫn, tư vấn cho phụ huynh học sinh tránh chạy theo tâm lý đám đông và quá kỳ vọng vào con em mình, “ép” trẻ học sớm, “ép” trẻ làm nhiều bài tập tham khảo, bài tập nâng cao.Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục tiểu học, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non dành cho trẻ theo từng độ tuổi; không quảng bá, tiếp thị cho các chương trình chưa được Bộ GD-ĐT cho phép áp dụng. Tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng sách, tài liệu tham khảo tại các cơ sở giáo dục.Văn bản Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh: “Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; về sử dụng tài liệu tham khảo trong nhà trường; về quản lý dạy học trong các cơ sở giáo dục”.