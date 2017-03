Chàng trai liệt nửa người đã đậu ĐH

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 10-7 đã đưa tin, trong kỳ thi ĐH năm 2010, Thắng là thí sinh khuyết tật phải dự thi chung phòng với các thí sinh bình thường tại cụm thi Vinh.

Thắng bị liệt dây thần kinh số bảy, chân tay co quắp từ lúc mới lọt lòng, đi lại khó khăn, miệng bị giật, phát âm khó. Năm lên năm tuổi, Thắng vẫn chưa tự đi được. Ông nội của Thắng đã đóng cho em chiếc xe gỗ bốn bánh để Thắng níu vào xe đẩy đi từng bước một và tập nói. Đến bảy tuổi, Thắng thấy bạn bè cùng trang lứa được cắp sách đến trường, em xin cha mẹ đưa đi học lớp 1. Không đi được thì cha mẹ chở em đến trường nhưng khó khăn nhất đối với em là ngón tay phải co quắp, run bần bật, rất khó điều khiển để tập viết con chữ.

“Vào học lớp 1, các bạn thấy Thắng đầu to, đi cà nhắc kiểu lao người phía trước đã trêu, xô Thắng đổ người bị chấn động não, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu hai lần. Do đầu Thắng to, đứng không vững, khi có ai chạm nhẹ vào người là đập đầu xuống đất. Sau đó, chúng tôi mua mũ bảo hiểm cho con đội để mỗi lần các bạn tông Thắng đổ, hay tự đổ, không bị chấn động não, chảy máu trên đầu. Suốt 12 năm học, Thắng phải liên tục đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cái đầu” - bà Trần Thị Thơm, mẹ Thắng cho biết.

Em Nguyễn Trung Thắng tại góc học tập của mình. Ảnh: ĐẮC LAM

Với ý chí ham học, vượt lên hoàn cảnh, Thắng đã kiên trì đến lớp nghe thầy cô giảng bài. Ghi chép không kịp, em học theo kiểu nghe nhớ và mượn vở bạn về nhà đọc, ghi chép lại vở mình. Biết hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô giáo và các bạn thường đến chở Thắng đi học và các giáo viên tận tụy dạy thêm miễn phí. Ba năm học Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Vinh) Thắng luôn đạt học sinh tiên tiến. Đợt thi tốt nghiệp THPT 2010 vừa rồi Thắng được xét đặc cách.

Thạc sĩ Lê Công Đức, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên Trường ĐH Vinh, cho biết: “Trước hoàn cảnh khó khăn của em Thắng, để em tiếp tục học lên ĐH, chúng tôi đang hướng dẫn gia đình làm thủ tục hồ sơ ưu tiên để miễn giảm học phí và trợ cấp cho em trong bốn năm học”.

ĐẮC LAM