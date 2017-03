Chạy chỗ gửi con dịp cận tết

Chỉ còn một tuần nữa, học sinh các trường tại TP.HCM sẽ bắt đầu nghỉ tết. Trong khi phụ huynh lại nghỉ tết khá trễ. Nhiều phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ giữ con.

Sốt vó tìm chỗ giữ trẻ

Nhận thông báo nghỉ tết âm lịch được hơn một tuần nhưng chị Liên, một phụ huynh Trường Mầm non quận Tân Bình, vẫn loay hoay không biết sẽ gửi con ở đâu. Chị Liên cho biết: “Cả hai vợ chồng phải làm đến hết ngày 27 tháng Chạp mới được nghỉ. Bận việc quá chúng tôi phải nhờ người quen tìm xem có trường công lập nào trong quận nhận giữ trẻ không mà chưa được”.

May mắn hơn chị Liên, một phụ huynh khác trong trường đã gửi được con cho một cô giáo trong lớp. Chị cho hay cô giáo chỉ nhận giữ một số trẻ cho những phụ huynh không có điều kiện trông giữ.

Một phụ huynh có con học ở Trường Mẫu giáo Việt Anh (Bình Thạnh) cũng bày tỏ nhà có hai bé, một bốn tuổi, một tám tuổi, đều được nghỉ từ ngày 16-1. Lúc đầu chị cũng hỏi nhà trường để xin giữ thêm một thời gian nhưng vì có nhiều cô muốn tranh thủ về quê sớm để ăn tết nên không được. “Tôi đã liên hệ một số trường nhưng chỉ gửi được cháu nhỏ, còn cháu lớn chưa biết tính sao. Cả hai vợ chồng phải làm hết ngày 28 âm lịch mới được nghỉ nên chắc chúng tôi phải thuê bảo mẫu để trông giữ hai bé, dù giá công hơi đắt gần 200.000 đồng/ngày nhưng đành chịu vì như thế chúng tôi mới yên tâm làm việc” - phụ huynh này giãi bày.

Phần lớn các trường công lập không nhận giữ trẻ thời gian cận tết khiến phụ huynh lo lắng khi trẻ nghỉ tết sớm. Trong ảnh : Phụ huynh đang đón con tại Trường Mầm non Họa Mi 2, quận 5, TP.HCM. Ảnh: HTD

Công lập than khó, trường tư rộng cửa

Một trong số ít những trường mầm non công lập nhận giữ trẻ, Trường Mầm non Họa Mi 2, quận 5 vừa có thông báo giữ trẻ thời gian cận tết với giá 120.000 đồng/ngày. Cô Nguyễn Thị Mai Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 2, cho biết nhiều phụ huynh có nhu cầu nên nhà trường quyết định giữ thêm, vừa tạo điều kiện cho phụ huynh, vừa giúp giáo viên và nhân viên trong trường có việc làm thêm để tăng thu nhập. Dự kiến sẽ có hơn 200 cháu đăng ký. Trường không nhận các cháu bên ngoài vì không nắm rõ tâm sinh lý các cháu sẽ ảnh hưởng đến công tác chăm sóc.

Một số ít trường công lập khác cũng nhận giữ trẻ như Họa Mi 1, Sơn Ca (quận 5), Mầm non 2 (Tân Bình), Hoa Lư (quận 1)… với giá dao động từ 100 đến 200.000 đồng/ngày.

Trường Mầm non 9 (quận 5) đã ra thông báo giữ trẻ dịp tết từ gần cuối tháng 12 nhưng đến nay số lượng đăng ký chỉ hơn 20 trẻ nên trường quyết định không tổ chức nữa. Cô Văn Thị Diệu, hiệu trưởng nhà trường, bộc bạch lúc đầu thấy nhiều phụ huynh thắc mắc, các giáo viên cũng muốn làm thêm nên trường thông báo mở lớp. Nhưng số lượng đăng ký thực tế quá ít, trường không thể huy động cả đội ngũ chỉ để đáp ứng vài trẻ. Hơn nữa, tiền thu từ số bé này không đủ để chi trả điện, nước, thực phẩm và lương cho nhân viên, trường lại không thể thu phí từ phụ huynh quá cao nên đành thôi.

Trong khi đó, hầu hết các trường tư thục, nhóm trẻ gia đình đều nhận giữ trẻ thời gian cận tết này. Phụ huynh có nhu cầu có thể liên hệ tại các trường này với mức thu và thời gian giữ trẻ tùy theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh nhưng thường dao động 100.000-300.000 đồng/ngày.

Năm nay nhu cầu gửi trẻ ngày cận tết chiếm khoảng 15%-20% nên sẽ có khoảng 7-8 trường trong quận mở lớp giữ trẻ cho phụ huynh. Do làm thêm ngày nghỉ để giúp phụ huynh là chính nên mức phí sẽ hơi cao. Công tác quản lý và chăm sóc trẻ vẫn diễn ra như bình thường. Nhà trường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi mặt từ nhân sự, vệ sinh, thực phẩm, quản lý… Đối với những phụ huynh có cháu học ở những trường không có điều kiện mở lớp có thể liên hệ những trường tư thục hoặc nhóm trẻ trong quận gửi tạm vài ngày. Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT,Phó phòng Giáo dục quận 3 Hầu hết các trường công lập và một số trường tư xin nghỉ tết sớm theo quy định vì nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh ít, nhiều trường cũng ngại thỏa thuận chi phí. Năm trước, một số trường tổ chức giữ trẻ nhưng bị phụ huynh than phiền nhiều về chi phí nên ảnh hưởng đến tâm lý năm nay. Do đó, các trường muốn mở lớp phải thỏa thuận rõ ràng mọi mặt với phụ huynh để tránh phiền hà sau này. Nếu phụ huynh đăng ký ít, các trường nên động viên họ gửi trẻ ở một số trường tư thục hoặc gửi cho người thân. Bà PHẠM THỊ PHƯỚC,Phó phòng Giáo dục quận Tân Bình

PHẠM ANH