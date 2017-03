Chạy đua với sửa lỗi và đáp án

Trắc nghiệm: Chạy đua với… sửa lỗi

Về cơ bản, quy trình chấm thi trắc nghiệm tương đối đơn giản so với chấm tự luận nếu tuân thủ theo đúng các bước. Trước tiên, trường rà soát lại bài thi để phát hiện các lỗi về số báo danh, mã đề, sau đó quét bài thi, gửi đĩa dữ liệu lên Bộ GD-ĐT để nhận phương án chấm. Khi các khâu kỹ thuật đó đã hoàn thành thì việc chấm có thể hoàn thành khá nhanh.

Tuy nhiên, trên thực tế, những lỗi sai sót kỹ thuật trong bài thi khiến việc chấm thi trắc nghiệm bị kéo dài thêm và rắc rối hơn nhiều.

Phổ biến nhất vẫn là các lỗi tô sai mã đề, sai số báo danh, tô mờ, tô 2 đáp án cùng 1 câu hoặc tẩy chưa sạch khiến máy không đọc được. Thậm chí có trường hợp TS tô mã đề không trùng với bất cứ mã nào khiến hội đồng chấm khá bối rối đành “cầu cứu” tới Bộ xử lý.

Theo ước tính của năm 2007, số lượng bài có lỗi kỹ thuật chiếm khoảng 3 đến 5% tổng lượng bài thi.

Ông Bùi Anh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: “Hiện nay trường đang tiến hành dồn túi bài thi tất cả các môn. Riêng với những môn trắc nghiệm thì cũng bắt đầu rà soát lỗi về số báo danh, mã đề trước khi quét và gửi đĩa dữ liệu cho Bộ GD-ĐT.”

Năm nay trường chỉ phải chấm 9.500 bài thi trắc nghiệm, giảm gần một nửa so với năm 2007 nên dự kiến chỉ mất 3 ngày để quét và 5 ngày sửa chữa sai sót.

Những phiếu qua máy chấm chỉ cho kết quả dưới 50 câu đều sẽ được kiểm tra lại, phòng trường hợp TS tô mờ hoặc đánh 2 đáp án cùng 1 câu hỏi.

Còn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) phải cho máy chạy nhiều lần với những bài thi có đáp án mờ với hy vọng lần sau sẽ đọc được đáp án.

ĐH Cần Thơ lại dùng giải pháp tăng độ phân giải của máy lên để đọc cả những ô tô mờ. Cách xử lý này có hiệu quả nhưng lại làm chậm tiến độ chấm đi khá nhiều.

Để tránh đối mặt với những “rắc rối” này, khoảng 70 trường chọn giải pháp an toàn là nhờ Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Bộ GD-ĐT) chấm giúp các bài thi trắc nghiệm. Nhưng cũng chính vì số lượng trường nhờ chấm quá lớn nên tốc độ chấm của Cục khá chậm.

Năm 2007, sau khi đã hoàn thành toàn bộ việc chấm thi môn Toán cho cả khối A và D, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn “dài cổ” chờ Bộ gửi kết quả chấm trắc nghiệm để lên điểm cho TS.

Tuy nhiên, năm nay trường vẫn tiếp tục nhờ Bộ vì “chúng tôi chưa có kinh nghiệm xử lý chấm trắc nghiệm, đơn vị nào đề ra quy định, quy chế về chấm thi trắc nghiệm thì nắm chắc các thao tác nghiệp vụ hơn”, ông Dương Đức Hồng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Vì bài thi trắc nghiệm không rọc phách nên dư luận quan tâm nhiều tới tính minh bạch trong chấm thi. Tuy nhiên, ông Bùi Anh Tuấn khẳng định rất khó có gian lận bởi các trường đều phải tuân thủ quy trình bảo mật, chấm thi dưới sự giám sát của thanh tra và công an.

Bên cạnh đó, bài thi trắc nghiệm được quét vào đĩa dữ liệu gốc gửi lên Bộ trước khi chấm và khi chấm xong sẽ được niêm phong lại ngay để không ai can thiệp được.

Đối với các trường hợp có đơn phúc khảo, Bộ sẽ thành lập tổ chấm phúc khảo có ban lãnh đạo ban chấm thi của trường, kỹ thuật viên của Bộ và thanh tra, công an giám sát. Nếu có sai lệch với kết quả chấm trước thì lập biên bản và sửa điểm cho TS.

Ông Bùi Anh Tuấn khẳng định năm 2007, 100% trường hợp phúc khảo đều không được thay đổi điểm vì đã chấm chính xác.

Chấm tự luận: Không thể “mỗi người một kiểu”

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, tất cả các bài thi tự luận đều được chấm 2 vòng độc lập.

Lần chấm thứ nhất, sau khi đánh số phách, rọc phách và ghép vào mỗi bài thi một phiếu chấm, Ban Thư ký giao túi bài thi cho trưởng ban chấm thi để bốc thăm nguyên túi cho cán bộ chấm chứ không xé lẻ túi bài thi giao riêng cho từng người.

Trước khi chấm, cán bộ chấm thi kiểm tra từng bài xem có đủ số tờ, đủ số phách không và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do TS không viết hết.

Những bài có hai thứ chữ khác nhau, bài có viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi, bài thi nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu. giao lại cho trưởng ban chấm thi xử lý theo quy chế.

Ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, cán bộ chấm thi không được phép ghi gì vào bài làm của thí sinh. Điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài cùng với họ tên, chữ ký của cán bộ chấm.

Sau đó túi bài thi được giao lại cho trưởng ban chấm để bốc thăm chấm vòng 2. Ở vòng này, cán bộ chấm thi sẽ chấm trực tiếp vào bài thi và ký tên vào giấy làm bài của TS.

Ông Đinh Văn Thiện, Thư ký Hội đồng chấm thi môn Văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Do đặc thù là môn khoa học xã hội, chấm bài phụ thuộc một phần vào cảm nhận và cách hiểu của người chấm nên tiểu ban chấm Văn luôn thảo luận đáp án rất kỹ trước khi chấm chính thức. Có những năm, ban chấm thi sau khi tranh luận đã đề xuất với Bộ GD-ĐT thay đổi cả đáp án chấm do Bộ cung cấp.”

Trước tiên, các giảng viên chấm sẽ được giao đề, đáp án để đọc thật kỹ rồi ban chỉ đạo chấm thi sẽ trình bày lại đáp án, giải thích rõ những vấn đề còn vướng mắc. Sau đó, các giảng viên trao đổi lại ý kiến của mình và cả ban chấm thi cùng thảo luận cách thức chấm để sử dụng tốt nhất đáp án.

Cuối cùng, ban sẽ tiến hành chấm thi 3, 4 bài để làm rõ những vấn đề cụ thể. Khi có sự nhất trí hoàn toàn giữa các giảng viên mới bắt đầu tiến hành chấm.

Tương tự, ông Phạm Gia Lâm, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) khẳng định: “Quy trình chấm thi phải có sự thống nhất tuyệt đối, không được “mỗi người một kiểu” mà phải theo đúng đáp án Bộ đã ban hành. Với những vấn đề khúc mắc, trường yêu cầu các tổ chấm phải thảo luận thật kỹ.”

Ông Lâm cho biết thêm mỗi năm trường nhận khoảng 200 đơn phúc khảo nhưng chỉ có 10-15 trường hợp được lên điểm.

Lý do nâng điểm cũng rất muôn màu muôn vẻ, có thể do giảng viên cộng sót điểm thành phần hoặc khi so sánh với đáp án, các giảng viên cho điểm chênh lệch nhau.

Hiện nay, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đang tiến hành rọc phách, dự kiến sẽ hoàn thành chấm thi chậm nhất là ngày 2/8.

Ông Dương Đức Hồng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết trường đã thành lập tiểu ban chấm môn Toán với 45 giảng viên, dự kiến mỗi người phụ trách chấm 250 bài.

Với những bài thi có chênh lệch từ 0,5 điểm trở lên, ban điều hành chấm sẽ tiến hành chấm phúc tra nội bộ, kể cả khi không có đơn xin phúc khảo của TS. Thông thường, con số này khoảng 10-15% số bài thi.