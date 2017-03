Chạy giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non

“Không có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non thì không được vào học lớp 1”, thông tin này đang khiến phụ huynh nhiều quận, huyện tại TP.HCM xôn xao, lo lắng. Nhiều người đã “vắt chân lên cổ” tìm một chỗ học mầm non cấp tốc hoặc bỏ tiền ra mua giấy chứng nhận trước khi trường tiểu học thông báo nộp hồ sơ.

Hơn hai tuần nay, người dân một số phường ở quận Bình Tân nháo nhào vì thông tin: trường tiểu học tại Bình Tân không nhận hồ sơ vào học lớp 1 nếu thiếu giấy chứng nhận (GCN) hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi. Một số phụ huynh cho biết muốn có GCN này, chỉ còn cách đăng ký học phổ cập cấp tốc tại một trường mầm non công lập trong thời gian hai tháng. Lại có thông tin một số trường tư không có chức năng cấp GCN nhưng có thể... “chạy” với giá 2-3 triệu đồng.

Khổ vì tin đồn

Chị Minh, phụ huynh P.Bình Hưng Hòa A, bức xúc: “Lâu nay gia đình không cho con đi học mầm non vì ở nhà đã có người chăm, nay nghe nói phải có GCN mới được học tiểu học. Tôi đã đi hỏi hiệu trưởng trường tiểu học ở địa bàn thì được biết phải có GCN mới được nộp hồ sơ. Nếu vậy giờ phải đăng ký học ở trường công trong hai tháng, đóng 1,8 triệu đồng, gia đình lấy đâu ra”. Tương tự, một phụ huynh có con theo đúng tuyến vào Trường tiểu học Bình Trị Đông cũng cho biết cán bộ trường nói hồ sơ phải có GCN mới đầy đủ.

Tại quận Gò Vấp chuyện còn lạ lùng hơn. Chị Liên ở phường 12 cho biết: “Cán bộ phường thông báo cháu nào có GCN mới được cấp giấy gọi vào lớp 1. Gia đình không cho bé đi học vì không có tiền. Nhưng tháng trước tổ trưởng ở khu phố nói phải có biên lai đóng học phí ở trường mầm non, học một tháng cũng được, thì sẽ được học lớp 1. Thấy vậy, tôi đành đóng 900.000 đồng cho con vào học một tháng tại Trường tư thục TT và nộp hóa đơn cho tổ trưởng. Nhưng đến giờ vẫn chưa biết liệu con mình có được gọi đi học hay không. Nếu không đành cho con nghỉ một năm rồi năm sau đi học lớp 1”.

Tương tự đầu tháng 6, phụ huynh ở phường 4, quận Tân Bình cũng tá hỏa vì một cán bộ địa phương cho hay: các cháu 6 tuổi trên địa bàn phải vào học hè hai tháng ở trường mầm non quận mới được vào lớp 1 đúng tuyến. Người dân nháo nhào vì thông tin này nhưng khi gặp trường mầm non nói trên và trường tiểu học đúng tuyến để hỏi thì đều được trả lời: thông tin đó hoàn toàn không có.

Hiện ở Trường mầm non Phong Lan, Q.Bình Tân, TP.HCM có gần 80 em đăng ký học khóa hai tháng để lấy giấy chứng nhận hoàn thành bậc mầm non. Trong ảnh: học sinh được phụ huynh đón về nhà sau giờ học chiều 21-6 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Phổ cập “cấp tốc”

Chiều 21-6, một giáo viên Trường mầm non Phong Lan, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, cho biết: “Lớp phổ cập mầm non 5 tuổi trong hai tháng hè của trường, khai giảng từ ngày 11-6 và kéo dài đến 11-8, hiện rất đông con em phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A. Tuy đã khai giảng được 10 ngày nhưng nếu phụ huynh có nhu cầu xin học thì cứ nộp hồ sơ, trường sẽ xem xét”.

Là trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn phường có chức năng cấp GCN hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi, nên khi có thông tin về việc phải có GCN mới được vào lớp 1, hàng loạt phụ huynh trên địa bàn đã kéo đến trường này xin cho con học lớp phổ cập trong hè. Trong số đó, nhiều phụ huynh đang cho con học trường tư thục hoặc nhóm trẻ gia đình cũng xin chuyển sang trường này. Tuy nhiên, giáo viên này cũng cho biết: “Để chắc ăn, phụ huynh nên hỏi trường tiểu học xem có cần giấy này không vì có trường cần, có trường không. Còn đa số phụ huynh ở đây đều xin vào học vì nghĩ có giấy mới yên tâm, có giấy thì khi xét hồ sơ sẽ được ưu tiên”.

TP.HCM là một trong số mười địa phương trên cả nước đăng ký hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào cuối năm 2012. Bên cạnh nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp và giáo viên, việc hoàn thành chỉ tiêu này còn gặp thách thức hơn cả ở việc huy động trẻ ra lớp, khi một bộ phận phụ huynh cho rằng “không nhất thiết phải cho con học mầm non”.

Thông tin “phải có GCN mới được vào lớp 1” là không chính xác nhưng trên thực tế, để hoàn thành chỉ tiêu “phổ cập mầm non 5 tuổi” và đối phó với những phụ huynh “bảo thủ”, nhiều địa phương đã triển khai đủ hình thức để huy động trẻ ra lớp. Thậm chí, giữa những phụ huynh kiên quyết không cho con đi học mầm non với cán bộ phường, tổ dân phố còn xảy ra xung đột về vấn đề này. Nhiều quận mở ra hình thức “lớp phổ cập mầm non cấp tốc” trong hè, kéo dài 36 buổi, để kịp cấp GCN cho trẻ trước khi vào lớp 1, tăng chỉ tiêu phổ cập mầm non 5 tuổi trên địa bàn mình. Nhiều tổ dân phố đi từng nhà giới thiệu trường mầm non công lập để phụ huynh cho con đi học cấp tốc càng làm phụ huynh tin vào những lời đồn thổi.

Tại Q.Gò Vấp, Q.6, nhiều phường còn tổ chức các lớp phổ cập miễn phí hoặc tặng thêm quà, tiền để “vét” tất cả trẻ trong độ tuổi nhưng chưa hoàn thành phổ cập mầm non đưa ra lớp. Một cán bộ phường tại Gò Vấp cũng bức xúc cho biết: “Nhiều phụ huynh không cho con đi học mầm non mà bắt trẻ đi học chữ trước, lại có người bắt con ở nhà trông nhà, như vậy trẻ mất đi quyền lợi được học tập, vui chơi theo đúng độ tuổi, và chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc vào lớp 1. Thế nên nhiều khi động viên không được, cán bộ phường phải dùng đến biện pháp... dọa không cấp giấy gọi vào lớp 1 mới mong phụ huynh đổi ý”. Tại Bình Tân, Phòng GD-ĐT khẳng định “GCN là vận động chứ không bắt buộc” nhưng cũng cho biết “nếu có thì cứ nộp vì có những trường hợp phải xem xét hồ sơ cụ thể mới quyết định”.

Chính những quy định lập lờ cùng với nhiều lời đồn thổi của những phụ huynh luôn lo sợ con mình thiếu chỗ học đã làm không khí chuẩn bị vào lớp 1 thêm căng thẳng, bên cạnh vấn nạn chạy trường năm nào cũng gây đau đầu cho các nhà quản lý giáo dục.

Không bắt buộc nộp giấy chứng nhận Ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định: “Tất cả học sinh đến tuổi đều được huy động vào lớp 1. Việc phân chỗ học theo tuyến không dựa vào điều kiện hoàn thành phổ cập mầm non. Trong hồ sơ nhập học cũng không bắt buộc nộp GCN. Tuy nhiên, sở cũng mong muốn nâng cao ý thức của phụ huynh trong việc cho con học tròn lớp lá, không nên cho con nghỉ học mầm non để đi học chữ trước, cố gắng huy động tất cả trẻ được phổ cập chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi trước khi vào lớp 1”.

Theo LƯU TRANG (TTO)