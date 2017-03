Chép công thức Toán vào người, thí sinh bị đình chỉ thi

Trong buổi thi môn Toán sáng nay, ở điểm thi số 20 trường Trung cấp Kinh tế tài chính Hà Nội thuộc Hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã đình chỉ thi 2 thí sinh với lý do quay cóp, trong đó một thí sinh đã chép công thức Toán vào cánh tay và người.



Thí sinh này có số báo danh 2604. Theo thông tin từ trường, sau thời gian làm bài khoảng 1 giờ, cán bộ coi thi đã phát hiện ra thí sinh này có biểu hiện bất thường, khi kiểm tra thì thấy trên cánh tay và người của em chép đầy công thức toán. Ngay lập tức cán bộ coi thi báo với điểm trưởng và dưới sự chứng kiến, xác nhận của các thí sinh trong phòng thi, Hội đồng coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi.



Trao đổi với PV, ông Trần Đức Quý, Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Ngoài 2 trường hợp bị đình chỉ thi vì quay cóp trên, các điểm thi khác đều diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế. Số thí sinh đến dự thi đạt 72,82% với 33.610 thí sinh”.



Trong buổi thi môn Toán sáng nay, nhiều thí sinh đã vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ thi ngay lập tức. Cụ thể, trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN có 1 trường hợp; Học viện Ngân hàng 1 trường hợp; trường ĐH Mỏ Địa chất 1 trường hợp…









Thí sinh xem lại bài thi sau môn thi Toán



Theo Hồng Hạnh (DT)



thí sinh trao đổi giấy nháp đã bị cán bộ coi thi lập biên bản cảnh cáo trừ 50% điểm bài thi. Được biết, số thí sinh đến dự thi của trường sáng nay đạt 58,7% với 3574 thí sinh., ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Trong buổi thi sáng nay, có một thí sinh nữ là Lê Thị Trà Giang, số báo danh DDLA 1769 tại điểm thi số 2, trường tiểu học Nghĩa Đô đã bị ngất sau một giờ làm bài thi. Hội đồng thi đã chuyển em xuống phòng y tế và gọi cấp cứu 115 tới để đưa em tới bệnh viện. Do chưa hết 2/3 thời gian làm bài thi nên nhà trường đã cử một cán bộ coi thi cùng với một đồng chí công an PA83 đi cùng em tới bệnh viện”.Được biết, trong buổi thi sáng nay, trường ĐH Điện lực có thêm 108 thí sinh đến thi nâng tổng số thí sinh đến dự thi của cả trường là 7467 đạt 66,5%.Trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam, tính đến buổi thi sáng nay có 3148 thí sinh đến dự thi ở 110 phòng thi, chiếm 73% trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Theo lãnh đạo nhà trường, buổi thi đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có trường hợp thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi.