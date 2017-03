Chỉ 53% thí sinh làm thủ tục dự thi CĐ

Theo các trường, CĐ là đợt thi thứ ba, nên hầu hết các TS đã biết thủ tục đăng ký dự thi như thế nào. Vì thế TS đợi đến buổi thi đầu tiên sẽ đến làm thủ tục, sau đó dự thi luôn. Tuy nhiên, so với hai kỳ thi ĐH vừa qua, số TS đến làm thủ tục dự thi ở các trường CĐ giảm nhiều.

Phải cấp lại nhiều giấy báo dự thi

Có tỉ lệ cao nhất trong tất cả các trường tại TP.HCM là Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, với hơn 60% TS đến làm thủ tục. Ông Hồ Văn Sĩ, phó trưởng phòng đào tạo trường này cho biết, số TS chỉnh sửa sai sót không nhiều, chủ yếu là khu vực, đối tượng ưu tiên, ngày tháng năm sinh. Năm nay trường có 2.639 TS đăng ký dự thi, trong đó ngành công nghệ kỹ thuật ôtô có 559 hồ sơ, cao nhất trong các ngành.

Tại Trường CĐ bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, PGS-TS Trần Văn Bôn - chủ tịch hội đồng tuyển sinh - cho biết trường có hơn 1.800 TS đăng ký dự thi, số TS đến làm thủ tục sáng nay hơn 1.000, đạt tỉ lệ 56%. Trường chỉ phải chỉnh sửa cho khoảng 10 giấy báo dự thi.

Còn lại hầu hết các trường đều có tỉ lệ từ 53% trở xuống. Như Trường CĐ Phát thanh truyền hình 2 có tỉ lệ TS làm thủ tục dự thi đạt 53%. Theo ông Cao Văn Trực, phó trưởng phòng đào tạo, ngành có đông TS dự thi nhất là báo chí, với 200 chỉ tiêu thì có 5.785 TS đăng ký dự thi. Trong khi đó, hai ngành khối A với chỉ tiêu 50 cho mỗi ngành thì chỉ có 275 TS đăng ký dự thi.

Tại Trường CĐ Tài chính Hải quan, có khoảng 53,66 % TS đến làm thủ tục dự thi trong sáng nay (tương đương năm ngoái). Tuy nhiên, chủ tịch hội đồng tuyển sinh Giang Văn Kịp cho biết “Năm ngoái số TS đến dự thi tăng rất nhiều, đến 79,1%, năm nay không biết như thế nào”. Ông Kịp cho biết thêm: “Trường đã cấp lại 5 giấy báo dự thi cho TS và chỉnh sửa giấy báo cho khoảng 50 TS. Đến 11g45 phòng đào tạo của trường vẫn còn bận rộn sửa chữa giấy báo dự thi cho TS, hầu hết các TS đều ghi sai mã trường THPT”.

Giấy báo dự thi bị mất, do đâu? Ông Đỗ Ngọc Thịnh, trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Công nghệ thực phẩm TP.HCM, cho biết: "Một trường THPT tại ĐBSCL vừa gọi điện lên cho chúng tôi biết trường mới nhận được giấy báo dự thi và sáng mai mới đưa TS lên làm thủ tục và dự thi luôn. Không hiểu sao giấy báo dự thi chúng tôi đã gửi hơn một tháng rồi mà bây giờ mới đến?". Còn ông Trần Mạnh Thành, phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt, nhấn mạnh: “Không biết do lỗi của TS hay bưu điện làm không hết trách nhiệm, vì có những thư trả về trường, chúng tôi đã xem lại hồ sơ của TS thấy ghi rất chi tiết, cụ thể nhưng không hiểu vì sao bưu điện không tìm ra. Trong khi đó, rất nhiều TS báo không nhận được giấy báo, nhưng trường lại không nhận được thư trả về của bưu điện (?)”.

Ông Nguyễn Phước Hải, trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, cho biết số TS đến làm thủ tục dự thi sáng nay đạt 53,18%, thấp hơn 7% so với năm ngoái. Trong sáng nay, trường đã cấp lại 20 giấy báo dự thi cho TS vì giấy báo không đến tay TS và bị mất. Trường cũng chỉnh sửa giấy báo dự thi cho vài chục TS vì sai họ tên, ngày tháng năm sinh và mã trường THPT…

Còn tại Trường CĐ Xây dựng số 2, ông Lê Văn Tùng - trưởng phòng đào tạo - cho biết số TS đến làm thủ tục dự thi đạt 53%, tăng 2% so với năm 2007.

Trường CĐ Bách Việt có tỉ lệ TS đến làm thủ tục đạt hơn 51%. Năm nay trường có gần 5.000 TS đăng ký dự thi vào hai khối A và C, trong đó khối C chiếm 2/3 hồ sơ. Trường chỉ phải chỉnh sửa cho khoảng 1% hồ sơ bị sai ngày tháng năm sinh và đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, ThS Trần Mạnh Thành - phó hiệu trưởng - cho biết trường phải cấp lại hơn 40 giấy báo dự thi cho TS vì bưu điện làm thất lạc và thư không đến tay TS.

Trong khi đó, Trường CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM chỉ có 19.379 TS đến làm thủ tục dự thi trong tổng số 38.087 TS đăng ký dự thi, chiếm tỉ lệ 51%. Đây là trường có số lượng TS đăng ký dự thi cao nhất tại TP.HCM và trường phải thuê 36 địa điểm thi khắp các quận 1, 3, 6, 10, 11, Tân Bình. Ông Hoàng Hữu Thành, trưởng phòng đào tạo, cho biết trường phải cấp lại hơn 100 giấy báo dự thi cho TS, số giấy báo phải chỉnh sửa hôm nay không nhiều do trường đã nhận chỉnh sửa từ những ngày trước.

Ông Lê Đình Thông, trưởng phòng đào tạo Trường CĐ dân lập Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết trường có 61 trường hợp phải làm giấy cam đoan vì bị mất giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời… Số TS phải chỉnh sửa hồ sơ không nhiều, tỉ lệ TS đến làm thủ tục dự thi sáng nay đạt 50,46%.

Tỉ lệ TS đến làm thủ tục dự thi sáng nay tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành đạt 50,83%, trong khi năm ngoái có 53,6%. Ông Trần Tấn Dũng, trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, thì cho biết tỉ lệ đến làm thủ tục là 50,5% (năm ngoái có 56,65%). Còn tại Trường CĐ Công nghiệp dệt may thời trang TP.HCM, ông Huỳnh Công Trí - chủ tịch hội đồng tuyển sinh - cho biết tỉ lệ TS đến làm thủ tục dự thi đạt hơn 50%, trường không phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều.

Trong khi đó, Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM chỉ có khoảng 49% TS đến làm thủ tục. Năm nay, số TS phải sửa chữa giấy báo không nhiều so với năm ngoái. Hôm nay, trường tiếp tục tiếp nhận TS đến sửa chữa giấy báo dự thi.

Thấp nhất trong các trường có số TS đến làm thủ tục sang nay là Trường CĐ Giao thông vận tải 3. ThS Trần Thanh Thưởng, trưởng phòng đào tạo, cho biết: “Sáng nay có khoảng 46% TS đến làm thủ tục dự thi, thấp hơn so với năm ngoái. Trường đã chỉnh sửa cho vài chục TS sai mã trường THPT do TS tốt nghiệp những năm trước nên không nhớ mã trường hoặc do mã trường thay đổi mà TS không biết nên ghi sai”. Ông Thưởng cho biết thêm, trường đã phải cấp lại 20 giấy báo dự thi cho TS. Trong đó có 2 TS bị mất hết giấy tờ khi đi tàu.

Lịch thi cụ thể các trường CĐ

TS phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ qui định: trước 6g30 vào buổi sáng và 13g30 buổi chiều. TS đến chậm 15 phút sau khi đã bóc đề thi thì không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi thì không được thi tiếp các buổi sau.

Từ 6g30-6g50 và từ 13g30-13g50: cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của TS, gọi TS vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi và danh sách TS.

Từ 6g50-7g05 và từ 13g50-14g05: một cán bộ coi thi đi nhận đề tại điểm thi. Từ 7g05-7g15 và từ 14g05-14g15: bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho TS.

Ngày Buổi Môn thi

Ngày Buổi Môn thi Khối A Khối B Khối C Khối D - Tự luận: từ 7g15 đến 10g15 (sáng); 14g15 đến 17g15 (chiều) - Trắc nghiệm: từ 7g30 đến 9g00 (sáng); 14g30 đến 16g00 (chiều) 14-07-2008 Sáng (từ 8g) Làm thủ tục dự thi, thu lệ phí dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của TS. 15-07-2008 Sáng Vật lý Sinh Văn Văn Chiều Toán Toán Sử Toán 16-07-2008 Sáng Hóa Hóa Địa Ngoại ngữ Chiều Dự trữ

Thí sinh được mang gì vào phòng thi?

TS khi đến dự thi phải mang theo: giấy báo dự thi; bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (đối với TS tốt nghiệp từ năm 2007 về trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với TS tốt nghiệp năm 2008); giấy chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận sơ tuyển (nếu thi vào các ngành có yêu cầu sơ tuyển).

TS chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, giấy thấm chưa dùng, máy tính cá nhân không có thẻ nhớ, không soạn thảo được văn bản. TS không được mang bảng tuần hoàn Mendeleev vào phòng thi trong buổi thi môn hóa học và Atlat địa lý Việt Nam trong buổi thi môn địa lý (trong đề thi sẽ cung cấp đầy đủ các dữ liệu để TS làm bài).

Những máy tính được mang vào phòng thi là những máy tính không có thẻ nhớ, không soạn thảo được văn bản. Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách những loại máy tính điện tử cầm tay được đem vào phòng thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008, bao gồm: Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 570 MS, FX 570 ES; VinaCal 500MS, VinaCal 570 MS; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720 và các máy tính điện tử cầm tay có tính năng tương đương.

Giấy thi, giấy nháp sử dụng trong phòng thi sẽ do hội đồng tuyển sinh cấp tại phòng thi. Giấy thi, giấy nháp của TS phải có đủ hai chữ ký của hai cán bộ coi thi mới có giá trị sử dụng.

Phần chung và phần riêng của đề thi, làm thế nào?

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ gồm hai phần: phần chung và phần riêng. Tất cả TS đều phải làm phần chung. Còn phần riêng dành cho TS học theo chương trình phân ban thí điểm hoặc không phân ban.

Khác với kỳ thi tốt nghiệp THPT, TS dự thi ĐH, CĐ có thể chọn bất kỳ phần tự chọn nào trong phần riêng để làm bài, nhưng chỉ được làm một phần tự chọn trong phần riêng, chứ không nhất thiết học sinh đã học ban nào phải làm phần tự chọn của ban đó. Tuy nhiên, TS nào làm cả hai phần riêng (dù hết hay không hết, dù đúng hay không đúng) thì bài làm coi như phạm qui. Phần riêng sẽ không được chấm điểm, chỉ chấm phần chung.