Chỉ gò bó du học sinh đi học bằng tiền ngân sách

Du học sinh tự túc được quyền lựa chọn việc quản lý khi đi học nước ngoài. Trong ảnh: Tìm hiểu thông tin du học tại Trường Đại học Campus (Pháp). Ảnh: HTD

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, dự thảo quyết định của Thủ tướng về quy chế quản lý công dân VN đang đào tạo ở nước ngoài đang bị dư luận phản đối vì có nhiều nội dung bất hợp lý, không khả thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) - cơ quan soạn thảo dự thảo trên - đã tiếp nhận các ý kiến đóng góp như thế nào?

Chiều 16-12, ông Trương Duy Phúc, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ GD&ĐT, đã có cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc này.

. Với việc sẽ bị các sứ quán Việt Nam ở nước ngoài quản lý chặt chẽ việc học hành, thời gian lưu trú, nhiều phụ huynh lo ngại quyền công dân của con em họ tại nước ngoài sẽ bị hạn chế, bó buộc. Ý kiến của ông?

+ Làm gì có chuyện đó! Tới đây, nhiều phụ huynh sẽ yên tâm hơn vì con em mình đang đi du học ở nước ngoài đã có người quản lý, trông coi và giám sát chặt việc học tập và làm ăn hằng ngày. Riêng các đối tượng đi du học tự túc có quyền chấp nhận hay không chấp nhận việc giám sát này.

. Có nghĩa là sắp tới, nếu lưu học sinh bị nước bạn đuổi về nước giữa chừng thì Bộ sẽ can thiệp?

+ Cơ quan đại diện VN tại nước ngoài sẽ cùng với nhà trường bên đó tìm hiểu nguyên nhân, lý do buộc nghỉ học để có hướng giúp đỡ.

Đối với những lưu học sinh được cấp học bổng nhưng tự ý kéo dài thời gian học tập, nghiên cứu mà không được Bộ GD&ĐT cho phép thì phải tự giải quyết các khoản chi phí phát sinh do kéo dài thời hạn học tập, nghiên cứu. Đồng thời, đối tượng này phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. Trường hợp lưu học sinh bị đình chỉ học, cho về nước thì phải thực hiện chế độ bồi hoàn. Còn với lưu học sinh đã hoàn thành tối thiểu 1/3 khóa học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài, phải về nước vì lý do sức khỏe và những lý do chính đáng khác, có xác nhận của cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, nếu có nhu cầu sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho học tiếp ở nước ngoài.

. Sau khi tốt nghiệp, dự kiến lưu học sinh được ở lại làm cộng tác viên khoa học hoặc hợp đồng sản xuất với thời gian không quá ba năm kể từ khi tốt nghiệp. Tại sao thời gian này không thể dài hơn, thưa ông?

+ Tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân, chúng tôi chỉ áp dụng quy định này đối với người đi học bằng ngân sách nhà nước và người đi du học tự túc có nhờ cơ quan tự quản can thiệp, quản lý giống như đi xuất khẩu lao động. Chúng tôi lấy thời gian ba năm vì một nhiệm kỳ ký kết hợp đồng lao động giữa hai chính phủ thường là ba năm.

. Nếu yêu cầu lưu học sinh đang làm việc ở nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước Việt Nam, e rằng họ sẽ bị đánh thuế trùng?

+ Việc nộp thuế khi làm việc ở nước ngoài chỉ áp dụng đối với những người đi du học bằng ngân sách nhà nước vì đối tượng này do nhà nước cử đi và bỏ tiền cho học nên họ phải có trách nhiệm đóng góp cho đất nước. Còn người đi du học tự túc chỉ phải đóng chi phí cho việc quản lý lưu học sinh. Số tiền này do Bộ LĐ-TB&XH quản lý.

Theo phân công, Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì việc tổng hợp các ý kiến phản hồi của dư luận để ban soạn thảo điều chỉnh lần cuối rồi mới trình Thủ tướng xem xét, thông qua.

TỐ NHƯ ghi