Chỉ mới bắt đầu từ tâm huyết

Năm học 2007 – 2008, TP.HCM hiện có 26 trường chuyên biệt trong đó có 17 trường công lập và 9 trường ngoài công lập. Có 554 trường hoà nhập trong đó trường mầm non là 157 và 262 trường tiểu học. Năm học 2008 – 2009, có 5.137 học sinh, tăng 1.116 em so với năm trước trong đó học hoà nhập 2.243, chuyên biệt 2.368. Số giáo viên dạy hoà nhập là 2.441 giáo viên. Trong đó bậc mầm non là 413, tiểu học là 1.096 giáo viên.