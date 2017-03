Chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành "hot"

Thưa thầy, em rất có năng khiếu về Ngoại ngữ và Toán học nhưng em lại là người hướng nội, rất ngại về việc giao tiếp và cảm thấy không thỏa mái khi nói chuyện trước đám đông hay ở một nơi nhiều người. Xin thầy hãy tư vấn giúp em nên chọn ngành học nào? Liệu ngành Bác sĩ, Tâm lý học, Thú y có phù hợp với em không?

PGS.TS Nguyễn Đình Phư trả lời:

Rõ ràng, em không thích tiếp xúc, giao tiếp với người thì không thể theo nghề Tâm lý. Em hãy học Ngoại ngữ nghề Biên dịch, hoặc nghề Công nghệ Thông tin- làm việc với máy tính chắc là hợp. Nghề Thu ý chỉ tiếp cận với vật nuôi, không tiếp xúc với người, liệu em có buồn không?

