Chỉ tiêu tuyển sinh khối trường Công an nhân dân năm 2012

Học viện An ninh nhân dân (ANH), hệ chính quy: 790 chỉ tiêu, trong đó các chuyên ngành nghiệp vụ an ninh: 470 (khối A, C, D1 - ký hiệu D860102); Công nghệ thông tin: 50 (khối A-ký hiệu: D480201); Ngôn ngữ Anh: 40 (khối D1-D220201); Ngôn ngữ Trung Quốc: 30 (khối D1: D220204); Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: 100 (khối C, D1-D310202); Luật Hình sự: 70 (khối A,C,D1-D380101).



Học viện Cảnh sát nhân dân (CSH), hệ chính quy: 960 chỉ tiêu, trong đó các chuyên ngành nghiệp vụ cảnh sát: 830 (gồm các khối A, C, D1-D860102); ngôn ngữ Anh: 50, có 15% nữ (khối D1-D220201).



ĐH An ninh nhân dân (ANS): 710 chỉ tiêu, trong đó các chuyên ngành nghiệp vụ an ninh: 680 (khối A, C, D1-D860102).



Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (CSS): 610 chỉ tiêu, trong đó các chuyên ngành nghiệp vụ cảnh sát: 580 (khối A, C, D1-D860102).



Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy: 320 (khối A): thí sinh phía Bắc (PCH-D860113); phía Nam (PCS-D860113).



ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND: 200 chỉ tiêu; thí sinh phía Bắc (HCH-D480201); phía Nam (HCS-D480201).





