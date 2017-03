Chỉ tổ chức cụm thi địa phương ở nơi đặc biệt khó khăn

Theo đó, tại các địa phương đặc biệt khó khăn, không có cụm thi do trường ĐH chủ trì mà thí sinh tham dự để được xét công nhận tốt nghiệp THPT (không lấy kết quả thi để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ) thì được thi tại cụm thi địa phương do Sở GD&ĐT chủ trì. Bộ GD&ĐT khẳng định việc tổ chức các cụm thi do trường ĐH chủ trì là một trong những biện pháp nhằm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng giáo dục.

NGỌC BẢO