Chiếm dụng tiền ăn của trẻ mầm non gửi... ngân hàng

Trường mầm non tư thục Hoa Sen được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, do bà Hoàng Thị Chúc và bà Hoàng Thị Mai Hương (nhóm đồng chủ trường) góp vốn xây dựng. Đến năm 2009, UBND TP.Phan Rang-Tháp Chàm cho phép thành lập Trường mầm non Hoa Sen thay thế cho Trường mầm non tư thục Hoa Sen trước đây. Đầu năm học 2012, Trường mầm non Hoa Sen quy định phụ huynh phải đóng tiền ăn 3 bữa (sáng, trưa, xế chiều) là 15.000 đồng/ngày/cháu.

Sau đó, nhóm đồng chủ trường đã thống nhất cắt giảm 4.000 đồng trong tổng số 15.000 đồng này để chi cho các khoản khác. Theo giải thích của bà Chúc, trong 4.000 đồng cắt giảm có 2.000 đồng được đưa vào quỹ bình ổn giá và 2.000 đồng phụ chi tiền lương cho giáo viên; tuy nhiên, do trong thời điểm đó giá cả thị trường ổn định và việc chi lương cho giáo viên đã có quỹ lương, nên đã chỉ đạo kế toán gửi vào ngân hàng.

Vụ việc được phát hiện khi bà Chúc sang nhượng phần góp vốn của mình cho ông Lê Nguyễn Lê Vi. Cơ quan CSĐT - Công an Ninh Thuận vào cuộc làm rõ vụ việc và đã yêu cầu nộp lại gần 900 triệu đồng.

Tuy nhiên vụ việc kéo dài gần 2 năm, mới đây UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản giao cho UBND TP.Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp các ngành liên quan thống nhất địa điểm và phương án để hoàn trả số tiền bị cắt xén cho phụ huynh.

Tại buổi họp sáng qua (28.3), các ngành thống nhất nhờ ông Lê Nguyễn Lê Vi, chủ Trường mầm non Hoa Sen hiện nay đứng ra hoàn trả. Theo kế hoạch việc hoàn trả sẽ tiến hành từ đầu tháng 4 tới. Số học sinh bị cắt xén tiền ăn ở thời điểm này hơn 700 em; trong đó thấp nhất là 80.000 đồng và cao nhất là hơn 2.000.000 đồng mỗi em.

Bà Chúc công tác tại Trường cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, nay đã nghỉ hưu; bà Hương hiện đang công tác tại Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận và là vợ của một phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Theo Thái Nguyễn (TNO)