Chín thí sinh bị đình chỉ trong môn đầu đợt thi CĐ 2013

Theo Chu Miên (VOV)

Sáng nay (15/7), Bộ GD-ĐT cho biết, trong buổi thi đầu tiên của đợt thi CĐ năm 2013, có 9 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi và 1 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ làm công tác thi.Trong buổi thi sáng nay, thí sinh khối A, A1, B và D thi môn Toán theo hình thức tự luận (180 phút); thí sinh khối C thi môn Địa lý theo hình thức tự luận (180 phút).Cả nước có 229.105 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 67,07%. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh: 27.740 người.Theo Bộ GD-ĐT, đề thi môn đầu tiên của đợt thi CĐ năm nay được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót.Để đảm bảo an toàn cho đợt thi này, các trường đã tổ chức tốt công tác tập huấn cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh; phổ biến kỹ Quy chế cho các thí sinh dự thi; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức tốt buổi thi đầu tiên của đợt thi thứ ba.Nhìn chung, Quy chế tuyển sinh được duy trì nghiêm túc tại các Hội đồng thi; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các Hội đồng thi kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những vi phạm Quy chế.Trong buổi thi đầu tiên, thời tiết, mát mẻ thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh; không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông (kể cả ở các thành phố lớn).Các điều kiện phục vụ tổ chức thi được chuẩn bị chu đáo. Ở tất cả các Hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định, đầy đủ.Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện, các doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm,… tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ các trường trong công tác tổ chức thi; tham gia hướng dẫn thí sinh đi lại; tư vấn nơi ăn, chốn ở; giúp thí sinh và người nhà đến địa điểm thi thuận lợi; phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết trật tự giao thông; hỗ trợ chỗ ở, xuất ăn giá rẻ, miễn phí…/.