Chỉnh sai sót cho thí sinh

Đến hẹn lại đến Văn Miếu cầu may Từ ngày 25-6 trở đi, Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) liên tiếp đón hàng ngàn lượt TS và người thân từ các địa phương về Hà Nội thi ĐH-CĐ đến cầu may. Nơi đây đã phải mở thêm một điểm bán vé nhưng không xuể nên đã xuất hiện “cò” vé với giá chênh lệch là 5.000 đồng/vé. Đội tình nguyện ĐH Bách khoa Hà Nội dường như đã phải huy động hết quân số để hướng dẫn TS và ngăn chặn hiện tượng sờ đầu rùa… nhưng với chỉ khoảng 50 người mỗi lượt, dường như không thể đảm bảo được trật tự, nhất là nơi có đặt các bia Tiến sĩ. Không được tiếp cận với đầu rùa, nhiều TS lựa chọn việc cầu may bằng cách xin chữ hay viết sớ. Nhiều TS còn cầm trên tay giấy báo dự thi khấn vái và lấy sớ. Em Nguyễn Trọng Sơn (thi vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) tâm sự: “Em nghe nhiều người nói dù không được sờ đầu rùa cũng phải đến được Văn Miếu mới thiêng”. Tại TP.HCM, đông đảo TS và phụ huynh cũng tìm đến các ngôi chùa lớn, nổi tiếng Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Giác Lâm (quận Tân Bình), Vĩnh Nghiêm (quận 3), Xá Lợi (quận 3)… để cầu may trước ngày thi. V.THỊNH - A.PHÚ