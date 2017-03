Cho học sinh nghỉ học để giáo viên... đi đám cưới

Do không gặp được lãnh đạo nhà trường nên chúng tôi liên hệ với bà Trần Thị Quý Mão, trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo TP Mỹ Tho, để trao đổi về phản ảnh của phụ huynh nói trên. Bà Mão cho biết hiệu trưởng Trường mầm non Mạ Xanh giải trình nhà trường cho học sinh nghỉ học là để chuẩn bị việc kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi và kiểm định chất lượng giáo dục trong tuần tới. Tuy nhiên, do trùng hợp với dịp có đám cưới cô giáo ở trường nên mới thông báo như thế (?).

Theo THÚY HẰNG (TTO)