Theo đó, thực hiện công điện của Ban Chỉ huy Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, viện, các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa triển khai các công việc sau:

Về ứng phó với mưa lũ đối với các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ đến lãnh đạo các trường, học sinh, nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh. Chủ động rà soát các phương án phòng, chống ngập lụt, lũ quét do mưa lớn gây ra. Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học. Cho học sinh nghỉ nếu lũ lớn, nguy hiểm.

Về ứng phó với bão Sarika đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng chống bão.

Báo cáo kịp thời số liệu thiệt hại do mưa lớn, bão gây ra với Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND để xin ý kiến chỉ đạo và phương án khắc phục. Đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT các số liệu thiệt hại qua địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Phạm Hùng Anh – Phó Cục trưởng, điện thoại: 0913203591, email: phanh@moet.edu.vn).