Cho sử dụng máy tính nối mạng trong khi thi tốt nghiệp

Theo Phạm Mai (Vietnam+)



Đây là lần đầu tiên máy tính nối mạng được phép sử dụng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.Theo đó, để đảm bảo tính bảo mật, Bộ quy định máy tính được để trong phòng đặt điện thoại cố định của hội đồng coi thi, được giám sát chặt chẽ, niêm phong các cổng kết nối thông tin. Máy tính chỉ được mở niêm phong cổng kết nối internet và chỉ được sử dụng để báo cáo nhanh tình hình coi thi về bộ phận trực thi của sở giáo dục và đào tạo.Trong quá trình sử dụng internet phải có sự giám sát trực tiếp của công an và thanh tra làm nhiệm vụ tại hội đồng. Chủ tịch hội đồng coi thi chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng máy tính có nối mạng này.Theo ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng năm, việc báo cáo tình hình thi từ các hội đồng về bộ phận tuyển sinh của các sở giáo dục được thực hiện bằng điện thoại nên chậm, dẫn đến khó khăn trong việc kịp thời xử lý dữ liệu. Do đó, năm nay, Bộ quyết định cho phép các hội đồng sử dụng máy tính nối mạng để việc báo cáo được nhanh và thuận lợi hơn.“Việc này cũng giống như dùng điện thoại, sẽ có sự giám sát chặt chẽ của công an, thanh tra nên sẽ không xảy ra tiêu cực,” ông Kha nói.Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/6. Học sinh hệ trung học phổ thông sẽ thi 6 môn, gồm toán, văn, ngoại ngữ, vật lý, sinh học, địa lý, trong đó, các môn vật lý, sinh học, ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm.Đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 6 môn thi bao gồm toán, văn, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, trong đó môn vật lý và sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm./.