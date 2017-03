Cho thầy giáo đánh học sinh nghỉ dạy để làm việc với công an

Lý do vì cần có thêm thời gian để nhà trường xác minh, đối chiếu các bản tường trình và kiểm tra lại toàn bộ sự việc. Trước đó, ngày 19-2, UBND tỉnh Bình Định có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT xử lý nghiêm những cá nhân liên quan trong clip thầy trò đánh nhau và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 21-2.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 20-2, Công an huyện Tây Sơn đã làm việc với thầy giáo Trần Anh Tuấn (giáo viên đã đánh hai học sinh lớp 11A1 và bị đánh lại). Bà Quách Nguyễn Huyền Trân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, xác nhận thông tin trên và cho biết trường đã cho thầy giáo Tuấn nghỉ dạy ngày 20-2 để làm việc với cơ quan công an. Cũng theo bà Trân, trường đã tiến hành kiểm điểm, phê bình em học sinh đã quay clip do vi phạm nội quy mang điện thoại vào lớp học.

TẤN LỘC