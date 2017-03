Cho thôi chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định trên là trên cơ sở đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Bộ Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ĐHQGHN, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Mai Trọng Nhuận thi hành quyết định này.



Trước đó, ngày 10/1, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc liên doanh, liên kết đào tạo ĐH và sau ĐH của ĐHQGHN giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. Trong đó có nhiều nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong liên kết đào tạo.



Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bãi bỏ Quyết định số 630/QĐ-HTQT quy định tạm thời về quản lý hoạt động đào tạo liên kết quốc tế ở ĐHQGHN; Quyết định số 3810/KHCN của Giám đốc ĐHQGHN ban hành quy chế đào tạo sai ĐH, vi phạm Luật Giáo dục và các quy định của Bộ GD-ĐT; Quy định cho phép Trung tâm công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm ETC được tổ chức, phối hợp đào tạo trình độ ĐH và sau ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 698/QĐ-TCCB của ĐHQGHN vi phạm quy định tại Điều 12 - Luật Giáo dục năm 2005 và làm trái quy định tại Điều 44 Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho các cơ quan chức năng thanh tra toàn diện công tác thu chi tài chính của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên ĐHQGHN giai đoạn 2006-2011 vì trong quá trình thanh tra phát hiện Giám đốc ĐHQGHN có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc trích phần trăm kinh phí để lập quỹ trái pháp luật của ĐHQGHN và những vi phạm của ETC trong quản lý tài chính như đã nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời, xác minh thông tin liên quan ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và lịch sử của ĐH Griggs. Nếu không phù hợp mục tiêu liên kết đào tạo cho cán bộ của Việt Nam thì chấm dứt liên kết đào tạo của các cơ sở đào tạo Việt Nam với ĐH Griggs.



Về xử lý hành chính, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ĐHQGHN tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của Giám đốc ĐHQGHN trong việc ban hành các văn bản trái quy định; cấp phép cho các đơn vị trực thuộc liên kết nước ngoài trái thẩm quyền; vi phạm điều kiện tuyển sinh, vi phạm quy chế đào tạo sau ĐH; bổ nhiệm cán bộ vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và tự đặt ra khoản thu phần trăm từ các nguồn kinh phí và thu dịch vụ của đơn vị trực thuộc. Theo phân cấp quản lý cán bộ, Giám đốc ĐHQGHN chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm cán bộ thuộc phạm vi quản lý để xảy ra vi phạm về quản lý tài chính và vi phạm Luật Thanh tra của giám đốc, phó giám đốc ETC, báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ GD-ĐT).



Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Dân tộc, kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân trong việc ban hành thông báo, quyết định danh sách học viên sai đối tượng xác định trong thỏa thuận hợp tác với nhà tài trợ.



Xử lý về kinh tế, thu hồi các khoản tiền vi phạm về ngân sách Nhà nước: Giám đốc ĐHQGHN có trách nhiệm nộp 21 tỷ 373 triệu đồng do đã yêu cầu các đơn vị trích nộp trái quy định về ngân sách Nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ; Ủy ban dân tộc có trách nhiệm thu hồi số kinh phí đã thanh toán cho các học viên lớp thạc sĩ quản lý công tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế không đúng đối tượng.



Về xử lý hình sự: Chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện hợp đồng của ETC với Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục và du lịch sinh thái Vietedu, Công ty cổ phần giáo dục tiến bộ toàn cầu và Công ty cổ phần đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ mới có dấu hiệu vi phạm Luật phòng chống tham nhũng, Bộ Luật hình sự cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật; đồng thời, xác minh/làm rõ hoặc điều tra mở rộng với các hợp đồng còn lại của ETC với các đơn vị: Công ty CP đào tạo ASem link; Viện đào tạo và ứng dụng công nghệ - NIIT; Trường CĐ Điện lực TP.HCM.



Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ sở hữu tài khoản, việc thanh toán, đối tượng được hưởng số tiền do ETC chuyển thanh toán cho ĐH Griggs ở Singapore...





Theo Hồng Hạnh (DT)