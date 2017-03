Choáng ngợp “thư viện phao” quanh trường ĐH

“Menu tài liệu thi tiện dụng”



Nếu như trước kia, sinh viên lên lớp thường chăm chỉ chép bài hay phải tự mình tìm kiếm những tài liệu cần thiết ở các nhà sách, thì bây giờ các bạn "nhàn hơn" nhờ các hiệu photocopy và in ấn. Xét ở khía cạnh nào đó, điều này mang đến sự chủ động về tài liệu ôn tập cho sinh viên, giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Tuy nhiên, sự tiện nghi này dần hình thành nên thói lười biếng ở các sinh viên, ỷ lại vào tài liệu, làm cho xu hướng “mì ăn liền” diễn ra ở ngay trong nền giáo dục.



Xu hướng mì ăn liền trong học tập và ôn thi cuối kỳ của các sinh viên làm cho việc học và thi ngày càng trở nên tách biệt với nhau. Với những tài liệu bán sẵn, sinh viên chỉ cần “thuộc” mà không cần “hiểu”, nghĩa là học chỉ để đi “thi” lấy điểm cao chứ không phải để lấy kiến thức, trau dồi trí tuệ cho bản thân.



Các tài liệu thi này vốn là những tài liệu tóm tắt kiến thức cơ bản của các môn học, được biên soạn lại và in, photo ra nhiều bản với đủ các kích cỡ khác nhau và bán cho sinh viên làm tài liệu ôn thi cuối học kỳ. Các tài liệu này được bán tràn lan, rộng rãi trong các cửa hàng in, photocoppy tại khu vực cổng các trường đại học lớn. Đặc biệt, các tài liệu này được bán sẵn và được chủ các cửa hàng photo sắp xếp thành dãy “menu” các môn, từ các môn đại cương cho tới các môn chuyên ngành.



Nằm ngay trên lối đi cổng phụ trường Đại học Thương mại, các cửa hàng photo bày bán đủ các loại tài liệu với kích cỡ khác nhau. Tên tài liệu các môn học được xếp theo bảng chữ cái anphabe trên giá đựng, dễ dàng cho việc “tra cứu” tài liệu cần thiết cho sinh viên.







Kho tài liệu ở một của hàng Photo gần cổng phụ trường đại học Thương Mại.



Kho tài liệu ở một của hàng Photo gần cổng phụ trường đại học Thương Mại.

“Làm tài liệu cũng được mà làm “ phao” cũng ok!”

Phao thi chuyên dụng



Quầy phao thi được bày bán công khai.

Quầy phao thi được bày bán công khai.





Phao thi được xếp theo từng tập với đủ các môn.

Phao thi được xếp theo từng tập với đủ các môn.

Theo Huyền Xu – Thi Nga (VNN)



Bạn Hoàng Thị Thủy( sinh viên trường Đại học Thương Mại) chia sẻ: “ Kỳ nào mình cũng đến đây mua tài liệu về học, vừa không phải chép bài lại vừa tiện, vừa tiết kiệm thời gian”.Không chỉ Trường đại học Thương mại, một số trường đại học lớn khác như : Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Mỏ, Học viện Tài chính…hiện tượng bán tài liệu trở nên phổ biến và quen thuộc với mỗi bạn sinh viên.Đó là chia sẻ của bạn Nguyễn Minh Trung, sinh viên Học viện Tài chính về sự “tiện dụng” của phao thi bán sẵn. Trung cho hay : “ Mình cũng hay mua tài liệu về học nhưng nhiều khi vội quá, tối nay chưa học xong mà sáng mai lại thi, mình dùng luôn tài liệu làm phao, nếu có quay được thì càng tốt, nếu không thì mang vào cho an tâm.” .Trường hợp như bạn Trung không phải là ít, nhiều sinh viên mang cả tập phao lớn vào phòng thi với hi vọng thầy cô không để ý thì liếc qua một ít, biết đâu có thể thêm điểm hay chống trượt. Cũng bởi vậy mà nhiều thí sinh không may đã bị bắt quả tang, không những bị hủy kết quả thi mà còn bị kỷ luật về đạo đức.Nhiều bạn sinh viên vì lý do này hay lý do khác bận đi làm thêm kiếm tiền mà sao nhãng học tập, cả kỳ đến lớp đúng ngày thi cũng chuẩn bị cho mình những chiêu quay cóp tinh vi nhằm che mắt các giám thị. Một trong những chiêu quay cóp của những thí sinh dạng này là “ phao thi chuyên nghiệp”.Tại các cửa hàng bán tài liệu ôn tập, các phao thi cũng được bày bán với đủ các bộ môn khác nhau, được in ở cỡ chữ và khổ giấy nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Khi vào phòng thi, các sinh viên có thể mang theo những chiếc phao này bằng cách để chúng trong túi quần, túi áo, dưới giày…Giá của những phao thi này được cho là rất “ phải chăng” với sinh viên, tùy theo từng loại tài liệu, từng bộ môn và độ dày của mỗi tài liệu mà chúng có giá cả khác nhau, thường dao động từ 5 đến 20 ngàn đồng.Bạn Nguyễn Văn Mạnh, sinh viên năm 3 trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết : Ngay tại các cửa hàng photo đối diện cổng trường có bán rất nhiều phao thi. Các phao thi này được in ở nhiều kích cỡ khách nhau nhưng phổ biến là được in cỡ chữ nhỏ trên khổ giấy 10 × 15 cm và được bày bán công khai. Mạnh chia sẻ : “Ở đây phao gì cũng có, giá cũng phù hợp và rất tiện lợi nên các bạn sinh viên mua đến đây mua phao rất đông, nhất là vào dịp cuối mỗi học kỳ.”Các loại phao như trên được bán công khai tại các cửa hàng photocopy và sinh viên thì vẫn công khai mua mặc dù hành vi quay cóp, sử dụng phao thi trong thi cử là việc làm sai quy chế.Anh Trần Đình Lợi, chủ một cửa hàng bán phao thi gần trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết : “Mùa thi này sinh viên đến mua phao rất đông, chủ yếu là mua phao cỡ nhỏ để tiện mang vào phòng thi. Vẫn biết dùng phao thi là không tốt nhưng nếu sinh viên cần thì mình cung cấp,với lại cũng có ai cấm đâu mà không bán.”Vì lười học, ỷ lại vào phao thi, không chịu ôn tập mà nhiều sinh viên đã liều mình mang tài liệu vào phòng thi và để mặc cho sự may rủi quyết định số phận bài thi của mình.Nhiều sinh viên quay cóp trót lọt đạt điểm cao, những sinh viên khác bị bắt quả tang thì phải “lãnh án” của giám thị, thậm chí nhiều thí sinh mang tài liệu vào phòng thi không mà dám mở ra xem vì giám thị coi quá chặt.Tuy nhiên, việc bán phao thi công khai này trực tiếp tiếp tay cho những hành vi gian lận trong thi cử. Không những thế, nó còn tạo ra sự bất công trong việc đánh giá kết quả học tập giữa các sinh viên.