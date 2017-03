Choáng với kiểu thức đêm ngủ ngày của SV

Hơn 9 giờ sáng, đi dọc hành lang tầng 2, nhà C1, ký túc xá Mễ Trì (Thanh Xuân, Hà Nội) không khí vẫn còn yên tĩnh, nhiều phòng tối om. 9 giờ 20 phút gõ cửa phòng 204, C1, KTX Mễ Trì, hồi lâu mới có nữ sinh ra mở cửa.



Nguyễn Ngọc Tr, SV năm nhất (ĐH KHXH & NV Hà Nội) còn ngái ngủ. Tr. cho biết, đêm qua thức khuya đọc truyện, xem phim nên sáng nay ngủ bù. Lịch sinh hoạt của phòng Tr.: trước 1-2 giờ sáng thường chơi, buôn dưa lê…; sau đó sẽ học bài rồi ngủ.



Tương tự, hơn 9 giờ 30, phòng 206, C1 vẫn chìm trong giấc ngủ. Đỗ Ngọc L, SV năm nhất (ĐH KHXH&NV) giải thích: “Nếu đóng kín cửa phòng, bọn em có thể ngủ ngon lành đến trưa”. L. tâm sự, thời gian đầu do không quen với nhịp sinh học mới nên thấy uể oải, đến lớp không tập trung. Để tránh sự ồn ào, ăn tối xong, L. thường tranh thủ ngủ đến 12 giờ đêm, chờ mọi người buôn xong rồi dậy học đến 3 - 4 giờ sáng.







Không ít sinh viên (SV) đang đi ngược lại với nhịp sinh học, thức đêm ngủ ngày.

10 giờ 30 phút, nắng xiên khắp các căn phòng, phía dưới sân nhà B1, KTX Mễ Trì ồn ào bởi các lớp học thể dục và sinh hoạt của sinh viên, riêng cư dân phòng 307 vẫn đóng cửa im lìm. Nghe tiếng gõ cửa, Bùi Thanh T. (khoa Nhân học, ĐH KHXH&NV) hé cửa tỏ vẻ ái ngại. Phòng tối om, 3 nam sinh vẫn còn cuộn tròn trong chăn say. T. cho biết, cậu dậy sớm hơn các bạn vì phải làm bài tiểu luận, nếu không sẽ ngủ đến trưa dậy ăn cơm, rồi đi học.“Ngoài thời gian đến lớp ra, em chẳng biết làm gì để tiêu khiển nên chỉ có ngủ là thượng sách. Nếu học buổi chiều, em ngủ hết buổi sáng, nếu học buổi sáng, chiều về ngủ, không thì chơi game giải trí. Giờ thành nếp rồi, mỗi lần về quê mẹ đều than phiền”, T. phân trần. “Em đảm bảo phòng này còn nề nếp. Nhiều phòng thức thâu đêm, người chat, người chơi game”, một thành viên trong phòng T. chen ngang.Đến KTX Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Công nghiệp Hà Nội..., SV ở đây cũng có phong tràongủ tương tự. Trương Văn T. (năm hai, ĐH Công nghiệp Hà Nội) cười xuề: “Không đi học em cũng ngủ xuyên trưa, chỉ khi nào bụng réo quá mới mò dậy. Ngủ nhiều quá thấy ù lỳ cả người, nhưng quen rồi”.Việc ngủ ngày cày đêm để lại hậu quả mà SV nào cũng biết là học kém, sức khoẻ giảm sút. Nhiều SV vẫn nhớ chuyện của Nguyễn Văn T. (ĐH Bách khoa Hà Nội).T. là SV giỏi, ngoan nên cậu ruột tin tưởng cho ở nhờ và quản lý căn nhà 4 tầng ở phố Trần Khát Chân. Do nghiện chơi game, T. thường thức trắng đêm, ít giao thiệp, rồi chìm vào lối sống biệt dị, không cắt tóc, bỏ ăn. Chỉ đến khi T. bị nhà trường đuổi học, bố mẹ nhận thấy con có biểu hiện bất thường mới đưa đến viện tâm thần.