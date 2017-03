Chọn ngành học nào hấp dẫn?

* Em muốn thi vào Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai), xin cho biết trường này đào tạo bao nhiêu chuyên ngành? Ngành nào hấp dẫn, dễ kiếm việc làm? (Minh Thư, Đồng Nai)

+ Thạc sĩ Lâm Thành Hiển, Hiệu phó Trường ĐH Lạc Hồng: Trường đào tạo nhiều lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội và nhân văn với các khối thi A, B, C, D để các thí sinh có thể lựa chọn ngành nghề mà mình yêu thích. Hiện tại toàn trường có 29 ngành đào tạo. Các ngành thi khối A và D1 là: tin học (gồm các chuyên ngành: công nghệ thông tin, hệ thống thông tin), mã ngành 101; công nghệ cắt may (mã ngành 107); quản trị kinh doanh (quản trị doanh nghiệp, quản trị du lịch, quản trị thương mại điện tử, luật kinh tế), mã 401; tài chính ngân hàng, mã 402; kế toán kiểm toán, mã 403; ngoại thương, mã 404. Các ngành thi khối A là: điện tử viễn thông, mã 101; điện công nghiệp, mã 103; cơ khí (cơ điện tử-tự động hóa-kỹ thuật nhiệt, lạnh), mã 104; xây dựng dân dụng và công nghiệp, mã 105; xây dựng cầu đường, mã 106; công nghệ tự động, mã 108; công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, mã 109. Các ngành thi hai khối A và B là: ngành công nghệ hóa học (mã 201), công nghệ thực phẩm (mã 202), khoa học môi trường (mã 300), nông nghiệp (mã 301), sinh học (công nghệ sinh học, mã 302). Các ngành thi khối C và D1 là: Đông phương học (gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc), mã 600; Việt Nam học (hướng dẫn du lịch), mã 601. Ngành ngữ văn Anh thi D1, mã 701.

Sinh viên Trường CĐ Nghề TP.HCM thực hành kỹ thuật lấy mẫu sản phẩm bằng máy Zscanner 800.

* Em đã có bằng tốt nghiệp THCS, có học nghề được không? Em phải làm thủ tục nhập học như thế nào? Thời gian đào tạo là bao lâu? (Hoàng Thạch, TP.HCM; Thái Hữu, Đồng Nai)

+ Bà Hồng Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn học nghề-việc làm, Trường CĐ Nghề TP.HCM: Trường hợp của em được tham dự xét tuyển học trình độ trung cấp nghề. Về thủ tục nhập học, em có thể đến phòng tuyển sinh hoặc phòng đào tạo của trường để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể hơn. Nếu ở tỉnh, em có thể tìm hiểu thêm tại website của trường: http://www.caodangnghehcm.edu.vn, hoặc liên hệ theo số điện thoại (08) 3256.7377 - 3843.8720. Thời gian đào tạo là ba năm, em vừa học chương trình văn hóa THPT rút gọn gồm có bốn môn: toán, lý, hóa, văn-tiếng Việt và vừa học nghề mà em chọn. Hiện Trường CĐ Nghề TP.HCM dự kiến tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp nghề năm 2010 các ngành nghề sau: quản trị mạng máy tính; công nghệ ôtô; kế toán doanh nghiệp; thiết kế trang web; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (điện lạnh); kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính.

* Xin cho biết Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) năm nay thi tuyển hay xét tuyển? Điều kiện tuyển, học phí? Trường có chính sách học bổng cho thí sinh giỏi không? (Trọng Minh, quận 1, TP.HCM)

+ Ông Cao Minh Trí, phụ trách marketing Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF): ĐH UEF tổ chức xét tuyển căn cứ vào kết quả tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 của thí sinh dự thi các khối A hoặc khối D theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh có điểm tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 từ điểm sàn trở lên. Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ĐH UEF. Thí sinh có nguyện vọng 2 và 3 vào ĐH UEF (nếu còn chỉ tiêu) có thể nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường. Hồ sơ xét tuyển cần có: Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh ĐH năm 2010 do trường thí sinh dự thi cấp (bản chính). Học phí bình quân là 55 triệu đồng/năm. Năm nay ĐH UEF sẽ cấp học bổng “Phát triển tài năng” trọn khóa học bốn năm cho 46 thí sinh có số điểm thi cao nhất được chọn từ các thí sinh đáp ứng cả ba điều kiện sau: chọn nguyện vọng 1 vào ĐH UEF; đăng ký dự thi tại các trường trọng điểm đạt kết quả điểm thi trên 21 điểm; khi học tại ĐH UEF điểm trung bình mỗi năm đạt từ 7,0 trở lên.

* Được biết Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An đặt ra tiêu chí là cán bộ giảng viên tham gia giảng dạy tại trường này phải có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trở lên có đúng không? Học phí tại trường này như thế nào? (Thế Bảo, Vĩnh Long; Minh Sơn, Long An)

+ Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An: Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An là trường mới thành lập tháng 5-2007. Do vậy, hội đồng quản trị và ban giám hiệu cương quyết lấy chất lượng đào tạo là chỉ tiêu hàng đầu và muốn đạt chất lượng thì một trong những yêu cầu chủ yếu là đội ngũ giảng viên. Đó là lý do mà trường chọn đội ngũ giảng viên đạt trình độ từ thạc sĩ trở lên và đã kinh qua giảng dạy. Về học phí, trường phấn đấu không lấy cao hơn các trường có cùng điều kiện vì trường được hỗ trợ bởi nhiều tập đoàn kinh doanh như tập đoàn kinh doanh đầu tư Nam Quân, Hoàng Quân, Miền Nam... Các nhà sáng lập trường không lấy lợi nhuận làm mục tiêu kinh doanh. Do vậy, trường cố gắng tạo mọi điều kiện tốt cho các em học tập tại trường.

XUÂN CHIỂU thực hiện