Chọn nghề, chọn trường phù hợp với khả năng

Các nhà quản lý, chuyên gia nhân sự cho rằng chọn trường chỉ là điều kiện cần để tiếp nối sự học hành, nghiên cứu, thực hành trước khi tìm kiếm cơ hội việc làm còn chọn một ngành nghề phù hợp với sở thích, đam mê sẽ giúp bạn luôn hứng thú với công việc bạn đã chọn. Chính điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, thành công trong sự nghiệp. Tuy vậy, đây là điều khiến không ít bậc phụ huynh, học sinh luôn băn khoăn trước khi đưa ra quyết định chọn nghề, chọn trường cho con em mình.

Chương trình “Chọn ngành nghề và chọn trường phù hợp” lần này sẽ cung cấp toàn cảnh thông tin tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và nhu cầu tuyển sinh của các trường ĐH - CĐ năm 2013. Bên cạnh đó các chuyên gia tham dự chương trình sẽ cung cấp những thông tin về thị trường lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong xã hội hiện nay.

Các chuyên gia, nhà giáo tham dự chương trình tư vấn:

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư, Giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM

TS. Nguyễn Viết Đông, Giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Ngay từ bây giờ, các học sinh, các bậc phụ huynh, độc giả có nhu cầu được tư vấn về chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với khả năng học tập, điều kiện kinh tế gia đình, xu hướng việc làm, thị trường lao động xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây.





Nội dung buổi tư vấn:

Câu 1:

Chào thầy Cường, em đọc được thông tin là kì thi ĐH-CĐ 2013 sẽ hạ điểm Sàn ở một số ngành khó tuyển sinh. Vậy có liệt kê một số ngành cụ thể hay không? Nếu có thì là ngành gì? Mong thầy giải đáp giúp.(Nguyễn Thị Duyên Hải - Email: duyenhai_nguyenthi...@yahoo.com.vn)



Ông Nguyễn Quốc Cường: Chào em! Việc xác định điểm sàn chỉ có thể xây dựng được sau khi thí sinh thi xong và có kết quả điểm. Khi đó, Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc kết quả thi của từng khối thi, chỉ tiêu của từng nhóm ngành cụ thể hàng năm khó tuyển sinh như: Nông lâm, cơ khí... mới có quyết định sẽ hạ điểm sàn, nhự vậy, khoảng tháng 8/2013 mới có kết quả chính thức.

Em kính chào các thầy. Hiện Em đang phân vân trong việc chọn ngành thi. Em có khiếu ăn nói, ngoại giao, em rất thích những công việc mang tính chất xã hội.Tính cách Em linh hoạt, Em không thích tính toán các con số! Việc học thì những môn như Toán, Lý ...em học cũng tốt nhưng không hứng thú. Xin các thầy tư vấn giúp Em là Em có thể phù hợp với ngành, khối thi, trường nào ? Sức học em không giỏi lắm. Em rất mong được các Thầy tư vấn giúp Em. Em xin cảm ơn các thầy rất nhiều.(Surile - Email: surile1006...@yahoo.com)





PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến! Không nên lo lắng thái quá vì mọi sự sẽ tốt đẹp nếu chúng ta bình tĩnh. Nếu Em có năng khiếu như vậy thì Em có thể chọn các trường ĐH sau:ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, Luật, Kinh tế- Luật,... Sau khi chọn trường xong thì Em mới chọn khối thi, ví dụ: Em có thể chọn thi khối C, khối D1.

Câu 2:

Câu 3:

Xin thầy cho biết cơ hội việc làm của ngành Công nghệ Vật liệu? Em đang phân vân không biết có nên chọn ngành này không? Em cảm ơn.(Nguyễn Thị Thanh - Email: thanhnguyenthi...@gmail.com)



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Ngành Khoa học Vật liệu rất hot trên thế giới. Giải thưởng Nobel gần đây được tặng cho hai nhà KH lĩnh vực này. KH Vật liệu có thể chế các Màng mỏng, Nano,... Xu thế của thế giới đang tìm Vật liệu thay thế và vật liệu có các tính năng đặc biệt vì vậy nếu giỏi Em có thể làm trong các Viện nghiên cứu, trong các Trường ĐH,... và các Công ty điện tử, các công ty sản xuất Vật liệu thay thế.



Câu 4:



PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em có thể thi vào khối D hoặc D1. Khả năng đậu ĐH còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng dứt khoát là nếu học giỏi thì chắc chắn đậu! Trong ngành Đông Phương học, giả sử Em theo Trung Quốc học thì Em cũng phải học tiếng Hoa,... Nói chung cả hai ngành này đều đòi hỏi người học biết ngoại ngữ. Trong mối quan hệ bang giao và xu thế hội nhập ngày nay thì cả hai ngành đều có nhiều triển vọng, miễn là Em phải học giỏi và chịu khó nghiên cứu thêm về văn hóa của dân tộc mà Em tiếp cận.



Câu 5:



Thưa thầy, ngành Đông Phương học học bao nhiêu ngôn ngữ ạ? Ngành này dễ xin việc không trong 6 năm tới không ạ? Lực học trung bình có thể đậu đại học khối D không (em không giỏi toán)? Trường nào em có thể đậu với lực học của em hiện nay? Cho em hỏi cách ôn tập môn Toán và Văn như thế nào để đạt hiệu quả cao?(Nguyễn Thị Tuyết Ngân - Email: nangmickey18...@zing.vn)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư: Em thân mến! Nếu Em thi khối D thì toán chỉ là một trong 03 môn và chỉ cấn điểm toán không bị zero (điểm liệt) vẫn có thể đậu ĐH. Ngành Đông Phương học có nhiều ngành, Em chỉ cần giỏi tiếng nước Em tiếp cận là đủ, ví dụ: Trung Quốc học thì phải biết tiếng Hoa, Nhật Bản học thì phải biết tiếng Nhật,... Muốn học, ôn tập tốt các môn, Em hãy vào trang web: Onthi.net.vn. Tại đây có 7 môn thuộc các khối thi ĐH và môn Tiếng Anh.

Thưa thầy, hiện tại em đang học lớp 11. Em học được Anh văn và văn trung bình khá ( khoảng 7.0) thôi ạ, còn Toán thì em hơi yếu, thi thoảng vừa trung bình. Vậy em có thể thi ngành nào ạ? Khả năng đậu ĐH của em có cao không? Em định thi ngành Ngôn Ngữ Anh nhưng em thấy ngành Đông Phương học cũng hay. Vậy hai ngành này em nên chọn ngành nào và 5 năm tới ngành nào dễ xin việc hơn ạ.(Nguyễn Thị Tuyết Ngân - Email: nangmickey18...@zing.vn)



Câu 6:

Em dự định thi vào Học viện Hậu cần khoa Tài chính- Ngân hàng, nhưng em được biết khoa đó là thuộc mảng Dân sự. Nếu em Tốt nghiệp khoa này, em có thể làm tại các cơ quan của Quân đội được không ạ? Nếu được cụ thể em sẽ làm những công việc gì?(Nguyễn Thị Trang - Email: hattieuya...@zing.vn)



Ông Nguyễn Quốc Cường: Thân chào em !

Khoa Tài chính ngân hàng - Học viện Hâu cần thuộc hệ dân sự, sau khi tốt nghiệp sinh viên phải tự đi tìm việc làm, tuy nhiên tùy theo từng BCH Quân sự tại các địa phương nếu có nhu cầu tuyển nhân viên và em đáp ứng được nhưng yêu cầu đó em có thể làm được ở các cơ quan quân sự với công việc là kế toán hoặc thủ quỹ...



Câu 7:

Thưa các thầy cô, điểm môn Hóa của em năm 10,11 thấp quá, chỉ có năm 12 là được 6,0. Vậy em có đủ chuẩn vào hệ Quân sự không ạ? Mong thầy trả lời sớm giúp em.(Trúc Nhân - Email: nhan_nguyen...@gmail.com)



Ông Nguyễn Quốc Cường: Thí sinh đăng ký vào các trường thuộc khối quân sự phải tốt nghiệp THPT nhưng không hạn chế về ngưỡng học lực, như vậy nếu em tốt nghiệp THPT, có đầy đủ các yếu tố theo yêu cầu của BCH Quân sự địa phương nơi em có hộ khẩu thường trú thì em hoàn toàn có thể tham gia kỳ thi vào khối các trường quân sự.



Chào thầy cô, em muốn thi ngành Dầu khí ở Vũng Tàu thì thi ở đâu và điểm chuẩn có cao không ạ? Mong các thầy cô giải đáp cho em sớm ,em xin cảm ơn.(Trịnh Phương Quý - Email: phuongquyfc...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư:

Thưa thầy cô, em mới chuyển hộ khẩu từ miền Bắc vào miền Nam, vậy khi em thi vào khối Quân đội, em được tính điểm ưu tiên ở đâu? Em cảm ơn (Kevin Duy - Email: kevinduy1310...@yahoo.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường:

Xin chào Hội đồng tư vấn, cho em hỏi rằng năm nay Địa chất của trường đại học KHTN Tp.HCM liệu có tuyển sinh thêm khối A1 không ạ? Nếu nữ vào ngành này thì liệu có gặp nhiều hạn chế hay khó khăn gì không ạ? Và sau này cơ hội việc làm trong nước và ngoài nước sẽ như thế nào? Em xin cám ơn!(Diệp Tịnh Nghi - Email: happy_angel11906...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư:

Em xin chào Hội đồng tư vấn. Năm nay em có dự định thi vào Học viện Hải quân, nhưng em không biết cách tính tuổi như thế nào, do năm nay em đã 21 tuổi rồi, đến tháng 9 là em được 22. Vậy em có được đăng ký để học không ạ? Em mong Hội đồng giúp em. Em chân thành cảm ơn.(Hoàng Quân - Email: kaizerkid2509...@gmail.com)



Ông Nguyễn Quốc Cường:

Thưa các thầy, em đang theo học khối A1, nhưng các trường ở Huế có rất ít ngành tuyển sinh khối này và những ngành đó em cũng không thích lắm. Em vừa muốn thi vào các trường ở nơi khác lại vừa thấy lo lắng trước nhiều vấn đề xảy ra khi phải học xa nhà. Mong các thầy cho em lời khuyên, em xin cảm ơn!(Kiều Ny - Email: peyeu88...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư:

Kính chào các thầy cô, hiện tại em đang học hệ cao đẳng tại ĐH Nông Lâm, em muốn thi lại ĐH 2013. Vậy khi làm hồ sơ em có cần xin dấu của địa phương hay không? Nếu đỗ ĐH thì những môn đại cương như Giáo dục thể chất ...em có được chuyển điểm sang không? Em cảm ơn.(Nguyễn Văn Trường - Email: nguyenvantruong1993...@yahoo.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường:





TS. Nguyễn Viết Đông:



Chào quý thầy cô! ngành Hóa dầu của ĐH Bách khoa Tp.HCM có điểm chuẩn qua các năm là bao nhiêu? Có cao không ạ? Tỉ lệ chọi có cao không ạ? Mong quý thầy cô giúp em? Em xin chân thành cảm ơn.(Ngô Quang Linh - Email: nhatnhatwl2011...@yahoo.com.vn)

Ông Nguyễn Quốc Cường:

Chào thầy! Gia đình tôi có cháu năm nay thi tuyển kỳ thi đại học 2013, Cháu học khối D cũng khá chắc nhưng cháu hơi trầm tính, đã cận kề với kỳ thi sắp tới nhưng cháu cũng chưa định hướng được ngành nghề mình yêu thích và cũng chưa biết nên thi vào trường nào. Lúc đầu cháu cũng định thi vào ngành Tài chính Ngân hàng nhưng do nguồn lực ngành này dạo này đang dư thừa với cơ hội nghề nghiệp khi ra trường cũng không cao nên cháu và gia đình cũng phân vân. Mong thầy sẽ tư vấn và hỗ trợ để cháu có thể định hướng chọn ngành phù hợp đáp ứng được nguồn lực đang còn thiếu của đất nước. Tôi xin cảm ơn.(Nguyễn Thị Trà Giang - Email: thamnguyen802...@gmail.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư:

Chào các Thầy Cô. Năm nay em học lớp 12. Em định thi vào ngành Xây dựng nhưng em chưa biết thi trường nào và ngành này lấy mấy điểm, thi khối nào? Những yêu cầu về ngành Xây dựng là gì? .Em xin cảm ơn!(Triệu Toàn Lai - Email: nhokjuak_01...@yahoo.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường:



Xin chào các thầy cô trong Hội đồng tư vấn tuyển sinh, năm nay em định thi vào khoa Báo truyền hình của Học viện Báo chì và Tuyên truyền. Vậy cho em hỏi để làm báo truyền hình thì cần có những tố chất gì ạ? Em là người khá nhút nhát và không khéo ăn nói cho lắm thì có học ngành này được không?(Phạm Thị Thùy Dung - Email: thuydung_dn...@yahoo.com)

PGS.TS. Nguyễn Đình Phư:

Xin chào các thầy cô trong Ban tuyển sinh . Em muốn thi vào các trường Khối Công an, nhưng theo em biết thì mỗi trường có yêu cầu riêng trong mỗi kì thi tuyển sinh, có trường không có website để thí sinh vào tham khảo. Vậy trong kì thi sắp tới này, mong thầy tóm tắt cho em được biết điều kiện để thi vào các trường này k ạ? Em cảm ơn câu trả lời của thầy.(Quang Khải - Email: huyhung...@gmail.com)

Ông Nguyễn Quốc Cường:

Yêu cầu về học lực:

Về chiều cao, cân nặng:

Chào các thầy cô. Em đang quan tâm ngành Ngôn ngữ Anh nhưng không biết ngành này sẽ có việc làm như thế nào? Cơ hội có việc làm cao không? Mong thầy cô cho em ý kiến.(Trần Dương Cẩm Liên - Email: miutrn_luxubu...@yahoo.com)

TS. Nguyễn Viết Đông:

Câu 8:Các ngành Dầu khí có thể học tại: Trường ĐH Dầu khí, Trường ĐH bách Khoa, Trường ĐH KH Tự nhiên, Trường ĐH Mỏ Địa chất. Tùy tính chất nghề nghiệp mà Em sẽ chọn trường, ví dụ: Địa chất học thì ĐH Mỏ địa chất, KHTN; Hóa dầu thì BK,ĐHTN, Khai thác chế biến: ĐH dầu khí. Hiện tại ĐH dầu khí có Phân hiệu II tại Bà Rịa.Câu 9:Thí sinh tham gia kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 sẽ được hưởng ưu tiên theo nơi học THPT, trong suốt 3 năm học THPT thí sinh học ở khu vực nào lâu hơn sẽ được hưởng ưu tiên khu vực đó, nếu trong 3 năm học THPT mỗi lớp học 1 trường thì sẽ tính khu vực ưu tiên nơi thí sinh học năm lớp 12; cụ thể như sau: KV1 được cộng 1,5đ; KV2-NT được cộng 1 đ; KV2 được cộng 1đ.Câu 10:Hiện nay kế hoạch tuyển sinh và các chi tiết quy định của Bộ GD&ĐT vẫn chưa có. Những năm trước Khoa Địa chất của trường ĐHKHTN tuyển khối B. Điểm sàn không cao. Em hãy theo dõi trên trang web của trường ĐHKHTN tại mục Các khoa và vào tiểu mục Khoa địa chất để tìm hiểu kỹ hơn. Cơ hội làm việc sau khi ra trường phụ thuộc vào kết quả học tập và kỹ năng nghề của SV. Tốt nghiệp Ngành địa chất có thể công tác trong ngành xây dựng (Địa chất Công trình), ngành Mỏ (thăm dò và khai thác), Ngành dầu khí,... Hiện nay ngành dầu khí Việt Nam đã và đang đầu tư ra nước ngoài, như Nga, Venezuela, Algieri,.. Em có thể chọn ngành khai thác Dầu khí mà học.Câu 11:Chào em! Hệ quân đội tuyển sinh theo độ tuổi như sau: Đối với thí sinh ngoài quân đội: từ 17 đến 21 tuổi, đối với quân nhân tại ngũ và xuất ngũ : từ 18 đến 23 tuổi, như vậy trường hợp của em nếu không là quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ thì không đủ tiêu chuẩn dự thi.Câu 12:Kiều Ny thân mến! Tuổi trẻ đi xa cũng là một ước mơ để phấn đấu. Mọi người còn ra nước ngoài để tu nghiệp, vậy việc Em chọn một trường ĐH không nằm ở Huế thì có gì là quá lớn? Hãy dũng cảm lên nhé!Câu 13:Chào em! Nếu năm 2013 em đăng ký dự thi ĐH thì em làm hồ sơ theo dạng thí sinh tự do, trên hồ sơ phải có xác nhận tại địa phương, hồ sơ em có thể nộp tại: Điểm thu hồ sơ ĐKDT của Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM số 3 Công trường quốc tế, P.6,Q.3 hoặc nộp trực tiếp tại trường. Nếu trúng tuyển em sẽ phải học lai tất cả các môn vì trình độ của bậc ĐH cao hơn trình độ bậc CĐ.Hạ Duy thân mến.Môn hình học, đặc biệt là hình học không gian đòi hỏi học sinh phải có trí tưởng tượng không gian tốt. Để học hình học tốt trước hết phải nắm vững các kiến thức cơ sở về hình học. Các định lý về quan hệ song song, vuông góc của mắt phẳng, đường thẳng là rất quan trọng. Hãy hiểu thật kỹ, thật thấu đáo lý thuyết, đừng vội làm bài tập. Để làm tốt một bài hình học không gian trước hết phải vẽ hình tốt. Muốn vẽ hình tốt phải nắm vững các qui tắc biểu diễn hình không gian (chẳng hạn hai đoạn thẳng song song và bằng nhau thì phải vẽ bởi hai đoạn thẳng song song và bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau nhưng không song song nhau thì không nhất thiết vẽ bằng nhau, hai đường vuông góc với nhau trong không gian thì không nhất thiết vẽ vuông góc nhau,...). Như vậy trong khi học hình không gian phải giành thời gian thích hợp tập vẽ hình. Vẽ hình tốt, trực quan sẽ giúp nhìn bài toán rõ ràng, thấy cách giải dễ dàng. Nếu bài toán hình học có tính chất định tính thì vận dụng các tính chất, định lý đã học để chúng minh. Đối với bài toán có tính cất định lượng thì sử dung các công thức tính diện tích, thể tích,... để tính. Ngoài các bài trắc nghiệm em nên làm thêm các bài tự luận nữa nhé. Chúc em thành công.Câu 14:Điểm chuẩn ngành Hóa tại trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2011 và 2012 là 18,5 điểm, em thân mến tỷ lệ chọi không hề quyết định cho vấn đề điểm chuẩn, nếu em tự tin về sức học của mình, em cứ mạnh dạn đăng ký, chúc em thành công !Câu 15:Chào em ! Hiện các trường thuộc khối Văn hóa nghệ thuật đang xây dựng phương án xét tuyển, khoảng đầu tháng 3 mới chính thức, em theo dõi tiếp trên website của các trường để theo dõi thêm thông tin nhé.Câu 16:Chào chị Trà Giang! Làm Ba Mẹ ai cũng muốn khuyên bảo các con chọn nghề này nghề nọ theo quan điểm của mình, nhưng rất tiếc trong thời đại này các cháu thường tự quyết định. Mình phải thông cảm và chấp thuận. Cháu học giỏi và định thi vào khối D, theo chúng tôi Cháu có thể chọn các ngành: Luật, Kinh tế, Du lịch, Báo chí,... Hiện nay ngành tài chính-Ngân hàng tuy gặp khó khăn vì tình trạng nên kinh tế suy thoái, nhưng khi Cháu tốt nghiệp Đh chắc nó sẽ khác đi nhiều. Nếu nói về sự ưu đãi của Nhà nước cho ngành và nhu cầu nhân lực thì có: Chính trị, Quản lý Hành chính.Câu 17:Thân chào em! Hiện nay có rất nhiều trường đào tạo ngành xây dựng nhưng trước tiên em nên tìm hiểu những gì liên quan đến ngành này: ngành xây dựng bậc ĐH đào tạo ra những kỹ sư trong lĩnh vực kỹ thuật công trình xây dựng có kỹ năng thực hành cao để có khả năng tổ chức quản lý. lập các biện pháp thi công và thiết kế các loại công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội.Một số chuyên ngành các em sẽ được học như sau: Kinh tế xây dựng, quản lý chất lượng, Tư vấn giám sát, kết cấu công trình thép, kết cấu bê tông, Tổ chức quản lý xây dựng, hệ thống điện công trình...Các trường có đào đào tạo ngành xây dựng: ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa, ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, ĐH Công nghiệp...Câu 18:Trong nghề Báo nói chung và Truyền hình nói riêng có rất nhiều lĩnh vực: Viết bài, viết kịch bản, biên tập, thuyết minh, phóng sự, quay phim, đạo diễn truyền hình,... Em cần phải có các kỹ năng trong những nghề trên, ví dụ phải biết viết văn nếu Em làm 03 nghề đầu, phải có năng khiếu Sân khấu - Điện ảnh nếu Em muốn làm đạo diễn, v.v...Câu 19:Theo quy định, tất cả thí sinh muốn đăng ký dự thi vào các trường ĐH thuộc lực lượng công an nhân dân đều phải qua sơ tuyển tại công an các tỉnh, thành phố nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú, thí sinh chỉ phải sơ tuyển về sức khỏa và lý lịch, không yêu cầu sơ tuyển năng khiếu, tuy nhiên thí sinh cần phải đảm bảo những yêu cầu sau đây:Đối với nam: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT, học lực trung bình trở lên, hạnh kiếm khá, tốt, 3 môn trong khối dự thi phải đạt 6 điểm /1 môn trở lênĐối với nữ: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT, học lực khá trở lên, hạnh kiếm khá, tốt, 3 môn trong khối dự thi phải đạt 7 điểm /1 môn trở lênNam: từ 1m64 đến 1m80, cân nặng từ 48 đến không qúa 75kg; Nữ từ 1m58 đến 1m72 cân nặng từ 45kg đến không quá 57kgThí sinh hộp hồ sơ sơ tuyển tại Công an Quận, huyện nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.Câu 20:Cẩm Liên thân mến!Ngành Ngôn ngữ Anh là một trong những ngành có cơ hội việc làm tốt. Chúc em học tập tốt, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.